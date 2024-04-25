恒指三連漲重上萬七關　創今年高

中評社香港4月25日電／大公報報導，港股上市公司首季業績普遍優於預期，投資者憧憬外資大行上調港股盈利預測，入市態度轉趨積極，推動恒指再升372點，重上萬七關兼創今年新高，過去三日升市累漲近千點。科網股繼續追落後，ATMJ（阿里、騰訊、美團、京東）股價升幅介乎3%至4%。分析員指出，上市公司近日公布季度業績揭示，經營最壞時間已經過去，盈利進入修復期。另外，科網股可以繼續看好，有望成為升市引擎。



上市公司首季業績頻頻報喜，最新有港交所（00388）、中國海外（00688）交出優於預期季度業績，並獲得多家大行上調目標價。投資者憧憬外資券商調高恒指2023年度盈利預測，遂搶先入市部署，推動恒指再上一層樓。恒指全日升372點或2.2%，收報17201點，創今年高位，過去三日升市累漲977點。科技指數跑贏大市，升124點或3.6%，收報3573點。主板成交1295億元，是4月初以來最多。然而，北水昨日淨買入縮至19.95億元，較上日減少3.44億元，連續第三日縮減。



交投變活躍 指數可再走高



博威環球證券金融首席分析師聶振邦指出，中證監上周公布滬深港通擴容，對港股投資氣氛有改善作用，加上瑞銀、高盛、大摩等券商發表報告看好內地及香港股票市場，都是利好港股表現因素。港股後市表現需要觀察兩個元素，首先是若主板成交達到1500億元，交投變得活躍，指數便有機會進一步走高；其次是指數需要連續三個交易日企穩於17200點，屆時指數可以挑戰18000點。



信誠證券聯席董事張智威稱，上市公司近日公布的季績顯示，經營環境最壞的時間已告一段落，盈利開始進入修復期，加上部分公司增加股息派發及回購股份，大大增強投資者入市信心。即月期指將於下周一結算，恒指在結算前有機會企穩在17000點，而5月份或可挑戰250天線（昨處於17740點）。張智威補充稱，恒指現價市盈率約8.9倍，息率4.7厘，的確如瑞銀所說，港股估值相對偏低，具備吸引資金入市買平貨的條件。



阿里快手料追落後



個股表現方面，科網股ATMJ是升市火車頭，美團（03690）股價昨日升4.6%，報113.6元，創去年11月後收市高位。京東（09618）股價升4.3%，報111.2元，創去年10月後收市高位；阿里（09988）股價升3.8%，報72.5元；騰訊（00700）股價升3.5%，報344.2元，是去年8月以來高位。



張智威表示，如果投資者預期港股繼續走高，科網股後續將會有更大向上空間，不妨入市跟進美團、阿里及騰訊。聶振邦指出，除可以留意強勢的騰訊、美團、京東，落後股如阿里、快手（01024）、百度（09888）都是值得關注。



利好提振 恒生A股指數彈逾12%



此外，國務院在4月中旬印發《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》（新“國九條”），有助提振內地股市的投資氣氛。恒指公司表示，恒生A股（可投資）指數（HSCAII）追蹤總市值最高的80%的A股表現，截至今年4月23日，該指數自今年2月低點已反彈逾12%。2014年“國九條”出台後A股曾累升170%。