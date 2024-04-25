漢光演習7月登場　海陸66旅禁出境

台防長邱國正。（中評社 資料照) 中評社高雄4月25日電／今年“漢光40號”於4月19日起進行8天7夜的電腦兵推，實兵演習預計7月22日至26日舉行，但海軍陸戰隊66旅竟宣布6月下旬起1個月禁止官兵出境。據台媒報導已引發上百人反彈，紛紛向府方、“行政院”、“國防部”投訴，捍衛自己與家人的權益。



根據《自由時報》報導，軍事部隊的上校以上主官依任務需要，有權決定是否准假，且影響人數有限，通常是演習“期間”禁止休假，並未明確規定演習“前”多久禁止出境，海軍陸戰隊指揮部將在瞭解後說明。



報導中提到，有民眾投訴指出，職業軍人都知道出境規定，所以至少提前1.5個月呈報請假單，且附上跟旅行社的簽約資料，但海軍陸戰隊66旅突然在4月15日公告，6月下旬起禁止出境，並調查影響人數。



然而，儘管波及上百人權益，海軍陸戰隊66旅仍執意禁止，官兵詢問才知全台各軍事單位，可能衹有66旅在漢光實兵演習前1個月開始禁止出境。



民眾表示，疑似有官兵早在今年1月至3月就已送交請假單，預計6月下旬、7月初出境，也就是至少提前2個月、甚至半年請假，至今未獲批准，現在才知道跟漢光實兵演習有關。



民眾反應，部隊沒有演習前1個月禁止出境的規定，通常的“默契”是半個月，沒想到海軍陸戰隊66旅“延長時限”，影響個人事小，但家人無法理解部隊作法，更波及軍方形象，希望儘速解禁，圓滿落幕。