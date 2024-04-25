賴提兩岸執政黨良性對話　綠委力挺

綠委吳思瑤受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月25日電（記者 鄭羿菲）即將在520就職的賴清德昨天在民進黨中執會上提及，“由兩岸執政黨負責任的展開良性對話”，綠營紛紛表態支持，認為是遞出橄欖枝。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤25日表示，這也是一種對話，即便是隔空喊話，內容都是正向的，我們強調和平、強調善意。



賴清德昨在民進黨中執會上提及，在現階段下，希望兩岸之間可以理解、諒解並尊重各自的立場，也要重視珍惜彼此的善意。他更首度提到，“由兩岸執政黨負責任的展開良性對話”。



吳思瑤25日接受媒體訪問表示，520賴清德即將上任，這樣的宣誓就是重要的訊息釋放。至於未來在實質政策上如何來落地、調整，就得關心兩岸彼此的互動，及兩岸彼此的具體的作為，現在大家都在立場上強化宣示。



吳思瑤認為，現在的立場宣示與訊息釋出，這都是好事，這也是一種對話。即便是隔空喊話，但是喊話的內容都是正向的，我們強調和平強調善意。



吳思瑤說，蔡英文與即將接任的賴清德都強調善意不變、承諾不變，甚至賴清德昨天在民進黨中常會再次重申的立場。兩岸要確實地往正向發展，民進黨政府絕對會努力讓善意與誠意都持續存在，同樣地也希望中國應當停止對台灣，無論是外交、安全或經濟上的各項打壓，這才是大家要追求的平等、互惠與尊嚴。