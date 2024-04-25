國家大力支持　科大承擔減排重大科研

據神十八載人飛行任務新聞發布會介紹，目前首次在港澳地區選拔載荷專家的工作已基本完成。(新華社) 中評社香港4月25日電／大公報報導，神舟十八號載人飛行任務新聞發布會期間，中國載人航天工程新聞發言人林西強表示，港澳科研機構提出的一批新的空間科學與應用項目，未來有望在空間站開展研究與應用。香港科技大學透露，由其領導進行的高分辨率全球溫室氣體探測項目，已入選中國空間站應用與發展工程空間科學與應用項目。



科大介紹，響應國家“碳達峰碳中和”戰略目標，其與中國科學院長春光學精密機械與物理研究所（中國科學院長春光機所）合作，主導研發除輕小型高分辨率溫室氣體點源探測儀。以中國載人空間站為平台，該探測儀將對全球中低緯度範圍內的二氧化碳和甲烷排放熱點進行監測，為中國雙碳建設提供數據，也將服務“一帶一路”國家和地區，緩解全球氣候變化。



“這項合作彰顯了香港特區與內地在科技發展和創新領域的緊密合作。我們期待探測器的成功發射，盼望為實現淨零排放作出貢獻。”共同項目負責人、科大土木及環境工程學系“傑出創科學人”蘇慧教授說。共同項目負責人、科大土木及環境工程學系系主任張利民講座教授表示，證明在國家大力支持下，港澳科技人員可以承擔更多重大科技項目。