高檔餐廳連爆食安事件　盧秀燕強力徹查

盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月25日電（記者 方敬為）台中市近日連續發生高檔餐廳非法使用過期肉品食材，引起消費者恐慌，中國國民黨台中市長盧秀燕今天宣布，市府展現捍衛食品安全的決心，將啟動專案加強查察，針對市內類似餐廳增加稽查頻率，她也鼓勵吹哨者勇敢舉發，市府將祭出罰金的二分之一為獎金，各界攜手努力，確保食安環境。



台中市近期接連有高級日本和牛燒肉餐廳被爆出使用過期肉品兜售，包括西屯區的“和牛EMPEROR”以及西區的“御帝和牛”，兩家都標榜使用頂級A5和牛食材，一客單人餐點要價新台幣4000元起跳，卻讓消費者食用過期肉，內部員工看不下去向市府舉發，市府查辦屬實，和牛EMPEROR日籍坂本姓社長以新台幣80萬元交保，御帝和牛燒肉宋姓負責人以30萬元交保，並分別開罰144萬與192萬元。



盧秀燕25日出席“大台中淨零新經濟高峰論壇”開幕式前，針對高級餐廳食安事件頻傳一事受訪表示，市府守護食安沒有任何退讓空間，對於違法業者祭出嚴厲處分，最近台中市的食安查察工作，吹哨者獎金制度的確發揮功效，因為吹哨者可以獲得市府實收罰金的一半當作獎勵。



盧秀燕說，24日第2件和牛餐廳食安事件也是接獲內部員工檢舉，台中市食安處接獲檢舉者吹哨後進行查察屬實，有高達16個品項過期，市府已決定勒令餐廳停業，並重罰新台幣192萬元，換句話說，吹哨者可以獲得96萬元獎金，近百萬元獎勵。



盧秀燕表示，近期連續2件食安事件都是吹哨者協助市府查獲過期肉品，非常感謝！因為已經有2件高價和牛餐廳都有使用過期品，她已責成食安處近期進行專案查察，最近一波將針對和牛餐廳查察是否有過期肉品，維護市民食品安全。