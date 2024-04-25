﻿無錫46科企來港攬人才　年薪最高過百萬

“雙灣融合 共創未來”2024無錫│香港創新合作發展交流會現場。＼受訪者供圖 中評社香港4月25日電／大公報報導，“雙灣融合 共創未來”2024無錫─香港創新合作發展交流會昨日在香港舉行。無錫46家科技型重點企業攜360個優質崗位進行現場招聘；開幕式現場還啟動“INTERN江蘇”香港大學生實習計劃。無錫市委常委、組織部部長高飛表示，無錫與香港聚力打造互促共進“人才圈”，期盼更多香港高校來無錫設立科創平台，更多無錫企業在港建設科創飛地，加快形成“研發在香港、產業化在無錫”的良性發展模式。



高飛：打造互促共進人才圈



“香港是全球人才聚集高地，是國際人才‘蓄水池’。無錫與香港在人才引育、人才生態服務構建、產業人才聯合培養等方面可以深入合作。”高飛致辭時介紹，自2021年無錫提出建設長三角─粵港澳（無錫）科創產業融合發展區以來，錫港先後與包括香港科技大學、香港城市大學成立創科中心，並與港交所簽署合作備忘錄，設立尚賢湖基金PARK香港聯絡處等。全國政協常委、香港江蘇社團總會創會會長、香港西九文化區管理局董事局主席唐英年也在會上表示，香港是全球最具競爭力的經濟體之一，也是內地對接國際市場的重要窗口，希望香港和無錫在過去良好合作基礎上，持續深化創新合作、經貿往來和人文交流，在推動高質量發展中實現互惠共贏。



啟動香港大學生實習計劃



在同步舉行的2024無錫─香港專場人才交流會上，無錫46家科技型重點企業攜360個崗位來港招募。崗位涵蓋大數據管理、智能科學與技術、集成電路、計算機、機械、電子信息、生物醫藥、高分子材料、土木工程、經濟金融等，最高年薪超過100萬元人民幣。活動現場還開設了“局長直播”，來自江陰、宜興、梁溪、錫山、惠山、濱湖、新吳、經開等“兩市六區”的無錫人社相關負責人在直播間與香港大學生互動。



昨日啟動的“INTERN江蘇”香港大學生實習計劃，今年首次延伸至無錫、常州。據悉，實習日期為今年7月26日至8月26日，將挑選40名學生參加。無錫方面披露，香港大學生將親身體驗無錫的智能製造、傳統產業革新、智慧城市建設以及政府管理崗位，每個實習崗位均配備“一對一”的專業導師，還將組織實習香港大學生與無錫高校同專業同學科的同學開展交流，參與歷史文化主題參訪及研習活動。