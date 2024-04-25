港發揮貿易中心優勢　助國貨銷全球

全國政協副主席梁振英（前排左六）昨日出席廠商會的“新質生產力與香港高品質發展”高峰論壇。（大公報） 中評社香港4月25日電／﻿大公報報導，香港積極邁向高質量發展，加快形成“新質生產力”。全國政協副主席梁振英指，今年國務院總理李強的政府工作報告提出要加快發展“新質生產力”，香港作為國際貿易中心，可與內地第一及第二產業進行結合，以“中國製造、香港銷售”作為優勢，形成“新質生產力”，助力國家建設現代化產業體系。香港熟悉國際市場及規則，在國際買賣方之間有極高信譽，相信香港可發揮獨特功能。



昨出席廠商會主辦的“新質生產力與香港高品質發展”高峰論壇的主要嘉賓，包括全國政協副主席梁振英、中央政府駐港聯絡辦副主任尹宗華、創新科技及工業局副局長張曼莉、中央政府駐港聯絡辦協調部副部長李玲及經濟部副部長呂峰、立法會議員吳永嘉、廠商會常務副會長馬介欽、副會長吳國安等。



協助內地產品賣出好價錢



梁振英在論壇上表示，香港作為國際貿易中心，有百多年經驗，商譽和誠信俱佳，若香港調動到這些獨特優勢，可助力國家其他地方，當他們發展“新質生產力”，有更好的產品，香港可幫助他們售給世界上更大的市場，賣到更好價錢，使內地企業獲得更大的利潤，工人和農民的收入亦增加，解決“高質量發展”進程最後一公里的問題。



他舉例說，國家的葡萄酒產業在第一及第二產業都在不斷提升，性價比很高，但因為品牌認受性不足，未能賣到好價格，反而一些外國品牌，因為有品牌優勢，卻用了內地的葡萄酒，同樣情況亦出現在茶葉、水果和國產電動車產業上。他說，香港作為國際貿易中心，有十萬多家貿易公司，雇員數目多達40多萬人，香港的貿易服務業可發揮自身優勢，協助內地產品賣到好價格。同時，香港的海事保險、法律，亦可與內地海運及造船業合作，以達至高質量發展目標。



梁振英強調，內地發展需要香港，香港發展更需要內地。做到高質量發展的目標，就可以做到國家主席習近平於2018年11月12日對港澳提出的“四個新的希望”中的至少兩個，即更加積極主動助力國家改革開放，及更加積極主動融入國家發展大局。



國家工業與信息化部規劃司副司長姚珺表示，經過數十年的發展，中國成功走出了一條適合國情的工業化道路，工業的綜合實力、品質、效率、創新競爭力以及抗風險能力顯著增強，正在實現由高速成長轉向高品質發展。2023年中國工業增加值近40萬億元人民幣，占GDP比重31.7%，工業成長占全球比重近三成，位於全球首位。



廠商會夥職訓局育人才



廠商會會長盧金榮表示，發展“新質生產力”是一場全方位、深層次的增值變革，有助香港、尤其是工業界在未來發展和國際競爭中贏得主導權。香港除了要培育和壯大新興產業、布局發展未來產業，也要加緊以新技術和數碼化來推動傳統產業升級，全速邁進智能化、綠色化和高端化的道路，從而強化實體經濟的根基。



另外，廠商會與職訓局簽署《強化新質生產力人才培養和引進合作備忘錄》，雙方將建立戰略夥伴關係，培訓熟悉數碼化、智能化發展趨勢的應用型人才。