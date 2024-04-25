“立院”組台日聯誼會　韓國瑜王金平相見歡

“台日交流聯誼會”成立大會，韓國瑜、王金平一起出席。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月25日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日出席“立法院”“台日交流聯誼會”成立大會，親自接下會長職務，前“立法院長”王金平也到場，韓、王兩任國民黨籍的“立法院長”在現場上演相見歡，韓國瑜一見到王金平，立刻小跑步上前和他握手致意，都看得出韓對王的敬意十足。



“立法院”今日舉行“台日交流聯誼會”成立大會，韓國瑜親自出席主持，並接下會長職務，王金平也到場出席，同時出任榮譽會長。其餘與會成員包括“立法院副院長”江啟臣、日本駐台代表片山和之、“外交部次長”田中光，以及出任副會長的國民黨“立委”洪孟楷、民進黨“立委”邱議瑩、台灣民眾黨“立委”黃珊珊。其餘還有約20位藍綠白三黨“立委”到場。



“立法院”1992年成立“中日國會議員聯誼會”，1999年改名為“台日國會議員聯誼會”，2000年改組為“台日交流聯誼會”。後來“立法院”在2012年另組了“台灣與日本國會議員友好協會”。2016年起“台日交流聯誼會”與“台灣與日本國會議員友好協會”合併為“立法院”台日交流聯誼會”，由前“立法院長”蘇嘉全擔任會長，2020年改為前“立法院長”游錫堃接任會長。



今日會長職務交接給韓國瑜，而洪孟楷、邱議瑩、黃珊珊則分別代表藍綠白三黨出任副會長，目前“立法院”113位“立委”中，有70位“立委”加入聯誼會。