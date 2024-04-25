﻿唐家成任港交所主席　目標提升競爭力

唐家成強調致力提升港交所的市場競爭力。（大公報） 中評社香港4月25日電／大公報報導，港交所（00388）昨日委任唐家成為香港交易所主席，有關委任有待行政長官書面核准。唐家成強調會全力以赴，帶領團隊同心協力，進一步鞏固和提升香港作為全球金融中心的戰略地位。他說，將會積極主動地把握未來的每一個機遇，致力於進一步豐富產品生態圈，加強基礎設施建設，並提升港交所的市場競爭力。



唐家成表示，港交所在香港金融市場中扮演著關鍵角色，作為促進與內地市場互聯互通的領航者，港交所在推動國際資本市場發展方面，承擔著不可替代的公共責任。他期待與港交所新任CEO陳翊庭領導的優秀管理團隊及其他持份者緊密合作，為實現市場的可持續繁榮共同努力。



感謝史美倫六年傑出領導



另外，唐家成向港交所前主席史美倫表示衷心的感謝，感謝她過去六年來的傑出領導。他強調，在她的卓越領導下，港交所在充滿挑戰的宏觀環境中不斷前進。



唐家成認為，目前香港身處一個不斷變化的營運環境中，其中挑戰與機遇並存。儘管無法控制地緣政治及利率變動等外部因素，但必須積極主動地把握未來的每一個機遇，通過有效應對當前挑戰並把握長期發展機遇，實現對廣大投資者的承諾，同時為股東持續創造價值。



唐家成出身自會計界，在1979年至2011年期間曾分別擔任畢馬威亞太區主席及全球董事會及全球行政團隊成員、畢馬威中國及香港主席、畢馬威香港合夥人。其後於2011年至2018年期間擔任證監會主席。



未來尋求多元化發展



自去年4月26日起唐家成出任港交所獨立非執行董事及其他公職，包括香港投資管理公司董事會非官方成員、港鐵（00066）獨立非執行董事，以及渣打（02888）獨立非執行董事。去年政府更委任唐家成出任促進股票市場流動性專責小組主席，為提升股票市場流動性向行政長官提交改善建議。



唐家成談及有關本港股市的看法。他認為，雖然去年港股現貨市場受外圍影響，成交量下降，但衍生工具及ETF等產品的成交量卻創新高，這代表了香港金融市場並不只單靠股票交易，未來應尋求多元化發展。



他又強調香港擁有世界一流的銀行、保險、證券和資產管理等多個金融行業，而且擁有國際級的法治水平和穩健的金融基建，這些都是奠定香港國際金融中心地位的重要因素，故此不應單以股市的表現衡量香港的實力。