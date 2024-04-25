鄭文燦掌海基會　拿手機讀賴當選感言

賴清德正式公佈鄭文燦（右）將接任海基會董事長。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月25日電（記者 黃筱筠）賴清德今天正式公佈由“行政院”副長鄭文燦規劃接任海基會董事長，鄭文燦被問到關於如何推動兩岸交流時，他先看著手機念出賴清德當選感言，之後接著說，賴清德當選時就已經表達對兩岸善意、穩健負責，包括蔡英文四個堅持，賴清德提出民主和平四大支柱，都是我們處理兩岸關係前提。



他強調，海基會成立基礎與運作是根據“中華民國憲法”，包括增修條文與兩岸人民關條例，會以這樣基礎處理兩岸事務，也會根據陸委會委託進行兩岸各項交流事務。



鄭文燦被問到怎麼對兩岸釋出善意，他先拿出手機念了一段賴清德當選感言，鄭提到，兩岸關係是台灣民主和平的支柱，維持台海和平穩定是擔任“總統”重要使命，賴將依照“中華民國”憲政體制，不卑、不亢維持現狀，在對等尊嚴之下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，自信與中國展現交流合作，增進兩岸人民福祉，達到兩岸和平共榮目標。



賴清德宣布鄭文燦人事時也說，文燦是大家好朋友，跟佳龍一樣是野百合學運領袖，歷練完整豐富，除了新聞局長，“行政院”發言人，深入基層擔任桃園市議員與兩任市長是五星級表現，現在擔任副院長跨部會工作。



賴清德說，因為兩岸目前情勢，特別規劃鄭文燦擔任海基會董事長，善用他的協調工作與過去經驗，能夠推動讓兩岸情勢往好的方向。