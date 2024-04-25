長建組財團　74億購北愛配氣網絡

中評社香港4月25日電／大公報報導，長江基建（01038）、長江實業（01113）及電能實業（00006）再度聯手收購大型海外項目。電能昨日宣布，與長建、長實組成財團，就收購北愛爾蘭配氣網絡“Phoenix Energy”全數權益達成協議。是次收購之企業價值為7.57億英鎊，折合約74億港元，交易預期於本月底前完成。長建、長實各占財團40%權益，電能實業則持有20%權益。長建、長實主席李澤钜表示，很高興長江集團成功收購具穩定回報的優質資產。



長建長實各占股權40% 電能持20%



Phoenix Energy是北愛爾蘭三個配氣網絡之一，於1996年率先投入服務，現為當地規模最大配氣商，具市場領導地位；天然氣網覆蓋北愛爾蘭78%管道，為包括大貝爾法斯特地區在內的48%北愛爾蘭人口提供服務。Phoenix Energy是一項優質受規管資產，在與英國相近的受規管框架下營運，可帶來穩定的現金流及即時回報，並持續提供經常性溢利。



北愛爾蘭的年平均溫度約攝氏10度，供暖對居民生活至關重要，現時供暖之主要能源為占57%的石油產品，其次為占37%的天然氣。近年由石油產品轉用天然氣的當地居民與日俱增，發揮減少碳排放的效果。Phoenix Energy使用之聚乙烯管道，日後能轉型輸送包括生物燃氣及氫燃氣之可再生氣體，可望為北愛爾蘭於2050年達至零碳之目標作出貢獻。