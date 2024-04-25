澳門和橫琴將舉辦首屆國際數字藝術博覽會

4月21日，觀眾在首屆中國數字藝術大展上觀看參展作品。（來源：新華社） 中評社北京4月25日電／據新華社報導，記者24日從南光文化創意產業有限公司獲悉，首屆“橫琴—澳門國際數字藝術博覽會”（以下簡稱“數字藝術展”）將於9月27日至10月5日在橫琴、澳門兩地舉辦。



首屆數字藝術展由南光文化創意產業有限公司、陽光媒體集團主辦，旨在順應數字化和人工智能以及新質生產力的發展趨勢，深化落實澳門“1＋4”經濟適度多元發展策略，助力琴澳融合發展。



南光集團副總經理宋曉冬表示，南光文創作為集團下屬專注於文化創意產業的公司，將充分依托集團駐澳央企的資源整合優勢，通過吸引全球科技與創意人才，為大家帶來一場全新的視覺藝術盛會，助力琴澳數字藝術與科技產業發展。



陽光媒體集團董事長楊瀾表示，本屆展會是科技企業與藝術機構同台碰撞與融合的會展新物種，既有全球最新智能設備和創意軟件的亮相，有頂級藝術家和科技大咖的加盟，也有校園新勢力橫空出世，看點十足。



除了產品和創意展示，藝術展還將組織高峰論壇和頒獎典禮等豐富多彩的活動。展會同期還將在橫琴、澳門舉辦第三屆“中國（澳門）國際高品質消費博覽會暨橫琴世界灣區論壇”，雙展聯動，不斷豐富琴澳文化旅遊目的地內涵。