成都世園會即將啟幕　參展城市遍及五大洲

成都世園會主會場一角（4月12日攝，無人機照片）。（來源：新華社） 中評社北京4月25日電／據新華社報導，“我們將向世界充分展現‘公園城市 幸福成都’的生動畫卷，誠邀海內外朋友們到成都東部新區共赴世界園藝盛會！”日前，在2024成都東部新區城市價值推介會上，成都向全球發出世園邀約。



人間四月天，花重錦官城。4月26日，成都世園會將正式啟幕，一直持續至10月28日，約有800位境內外嘉賓將受邀參加開幕式，共同見證這場具有國際水準、彰顯中國特色、體現巴蜀風韵的園藝博覽盛會。



成都世園會各場館展園建設如何？配套了哪些服務和活動？營城興業惠民的氛圍怎樣？讓我們先睹為快。



靜待來客，綠色低碳備受期待



走進成都世園會主會場，最先映入眼簾的是“芙蓉花開”主會場1號大門和夢幻般的“銀杏葉”屋頂。登上園區最高建築錦雲樓俯瞰，城市的活力與山林的寧靜一覽無餘。再往裡走，竹林環繞的天府人居館展現在眼前，巨大傾斜的屋頂與地面相連，紅、藍、綠三色圓環相互交織，構築起獨特的藝術畫面。



“我們圍繞‘圓’的核心概念進行設計，天府人居館是對成都生活哲學的全面展示，也是對這座城市自然生態濃縮的真實呈現。”中國建築西南設計研究院有限公司總建築師、天府人居館設計師劉藝介紹，三個圓環“我中有你，你中有我”，分別代表院壩、荷塘與竹山，構建出具有成都特色的情景空間。



世界各地打造的特色展園也是成都世園會一大亮點，中國元素、成都特色與世界多元文化魅力匯聚於此，屆時將開展花卉園藝國際競賽、城市主題日等2000多場活動，平均每天有10多場。

