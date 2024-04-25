（來源：香港珠海社團總會） 中評社香港4月25日電／據香港文匯報報導，由香港珠海社團總會主辦、中國殘疾人藝術團演出的大型情景音畫劇《千手千眼》，於4月24日晚在香港理工大學賽馬會綜藝館隆重上演。



《千手千眼》是以中國殘疾人藝術團音樂舞蹈詩《我的夢》為藍本、融合世界文化遺產敦煌莫高窟文化元素創編而成，內容根據敦煌莫高窟現存《千手千眼觀音》壁畫創作，由聽障舞者和視障樂手、歌手，通過音樂、舞蹈、器樂和多媒體等藝術表演形式，講述“妙善救父”化身“千手千眼觀音”的民間故事，具有鮮明的敦煌特色和深厚的人文情懷。



香港特區政府民政及青年事務局局長麥美娟在致辭時表示，《千手千眼》的表演，充分體現中華兒女堅毅的精神，藉此活動，可以讓香港市民多認識中華文化，弘揚中華文化，並祝願演出圓滿成功。



酒泉市委常委、敦煌市委書記石琳致詞時表示；此次《千手千眼》香港巡演，既是中華民族文化自信和殘疾人藝術團自強不息精神的融合展現，也是傳承弘揚敦煌文化、推動敦煌文化研究服務共建“一帶一路”的具體實踐。希望以《千手千眼》香港巡演為新起點，增進敦煌與香港之間的文化交流，借助香港的國際地位和人文資源，推動敦煌文化更好地走向世界，讓世界更深入地瞭解敦煌。



全國人大代表、香港珠海社團總會會長鄺美雲在致辭中，感謝為活動的籌辦付出努力的各界人士和友好。她表示，“推動中華文化走出去，是增強國家文化軟實力、提升中華文化國際影響力的重要途徑，《千手千眼》今次可以在香港、珠海巡演，讓市民可以近距離、直觀地感受到敦煌藝術的魅力和深厚的文化內涵，同時，也以香港“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，推動中華優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展，向海外講好中國故事、中華文化的故事。“讓更多人瞭解和欣賞中華文化，增強中華文化的影響力和競爭力之外，還要推動中華文化在世界的舞台上站穩、站高。”



當晚出席的主禮嘉賓包括：香港特區政府政制及內地事務局局長曾國衞，香港特區政府保安局局長鄧炳強，香港特區政府民政及青年事務局局長麥美娟，中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室港島工作部副部長王卉，酒泉市委常委、敦煌市委書記石琳，香港理工大學校長滕錦光，敦煌市委副書記朱玉明，敦煌市人民政府特別顧問謝建華，以及港區全國人大代表、香港珠海社團總會會長鄺美雲等。