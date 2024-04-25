傅崐萁：明天院會後出發訪問大陸

國民黨立院黨團總召傅崐萁受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月25日電（記者 俞敦平)中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁將在26日率黨籍“立委”赴大陸訪問，他今天在“立院”受訪談到此行的目的時強調，兩岸和平對台灣至關重要，身為“國會議員”的他，此行是為台灣的繁榮發展承擔責任，也是重中之重的公務行程。除此之外，也是替他選區花蓮的農民和觀光業者爭取災後重建的挹注。



傅崐萁也重申，此次訪問不會影響“立法院”的議程，並將全力以赴應對任何挑戰。明天國民黨仍會發動甲級動員，應對民進黨可能發起的任何突襲，訪問團將在明日“立法院”會會後出發。



但對於媒體追問詳細的行程以及團員名單等問題，傅崐萁沒有進一步回答。



傅崐萁受訪時首先談到花蓮災後重建的情況，他指出，花蓮有將近兩千戶受災家庭的重建工作迫在眉睫，災情嚴重，救災工作分為兩個階段：第一是立即救援，由花蓮縣長徐榛蔚領導的縣府團隊全力以赴；第二是重建與振興。傅崐萁提到，他在“立法院”推動的災後重建基金已從新台幣150億增加到300億，以應對4月22日發生的第二次大地震後的居住安全檢查。



傅崐萁接著說，花蓮的觀光和農業養殖產業受到蘇花公路交通限制的影響，這對當地經濟造成了壓力，必須迅速行動以振興花蓮的觀光產業，避免集體破產的危機。他強調，作為“國會議員”，推動兩岸和平並確保台灣人民的安居樂業是他的責任，因此這次的赴陸訪問，不但是爭取花蓮農產外銷和陸客赴花蓮觀光，更是推動兩岸和平的重中之重的公務行程。