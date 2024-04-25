陳亭妃認昨有當面問賴　黃偉哲是否入閣？

綠委陳亭妃受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月25日電（記者 鄭羿菲）賴清德還未就職，2026台南市長誰參選就引起民進黨內派系激烈鬥爭。民進黨“正國會”台南“立委”陳亭妃傳出在中執會後親自詢問賴清德，台南市長黃偉哲會否入閣。陳亭妃25日解釋，她聽很多民眾說黃偉哲不會做好做滿，然後由誰接任、為誰助攻，因此她向賴清德詢問。賴斬釘截鐵地說絕對沒有，也請她幫忙澄清。



面對2026地方選舉，現任台南市長黃偉哲已2任屆滿，誰出來參選讓民進黨內各派系開始紛爭不斷。陳亭妃過去曾多次表現出想參選台南市長的意願，而民進黨新潮流“立委”、賴清德嫡系子弟兵林俊憲，同樣被視為2026台南市長的熱門人選。



媒體報導，陳亭妃、林俊憲雖未公開表態競選，但動作頻頻投入態勢明顯。從台南市街頭看板都看得到端倪，陳、林分別打出“台南第一”、“台南最好”的宣傳看板，引起外界高度關注。



陳亭妃25日接受媒體訪問表示，最近很多民眾，在某個場合就會聽到有人說黃偉哲不會做好做滿，然後由誰來接任、要為誰助攻，大家就傳訊息給她反應這件事。她昨天在中執會後，就直接拿這些資料問一下賴清德是不是有這件事？而賴清德很清楚、斬釘截鐵地否認絕對沒有，也請她可以幫忙澄清。



陳亭妃說，賴清德目前在準備交接，520後將面對更多挑戰，尤其台南應該要幫賴清德把餅做大、結合更多挺賴的力量，作為賴清德最好的依靠，這是我們現階段要做的，而不是好像故意要搬石頭來讓賴清德擔，這樣比較不好。