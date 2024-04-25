賴清德提兩岸對話　藍委盼不是空談

藍委洪孟楷。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月25日電（記者 俞敦平）賴清德24日在民進黨中執會上提倡兩岸執政黨應開展良性對話。對此，中國國民黨“立委”賴士葆今天受訪時表示，兩岸對話能化解危機，但民進黨過去的抗中政策鮮明，他呼籲賴清德提出更具體的行動方案。國民黨“立法院”黨團書記長洪孟楷則強調，兩岸和平穩定發展為台灣主流民意，期待賴清德上任後，能將言談轉化為行動。



賴清德昨日以民進黨主席的身份於民進黨中執會上提出一個新的兩岸政策方向。他呼籲兩岸應互相理解、諒解並尊重對方立場。賴首次提出由兩岸執政黨開始進行負責任的良性對話。這一態度被有綠委解讀，是賴清德在520就職前，向中國大陸伸出橄欖枝的象徵，同時顯示出他不希望被定位為一名強硬的“台獨”工作者。



對此，賴士葆表示，兩岸的交流對話取代對抗，這是全民的心聲並能有效化解兩岸危機，但民進黨過去八年的執政策略，一直採取抗中、反中、仇中的態度，導致兩岸關係緊張。賴士葆肯定賴清德提出新的方向，但強調民進黨需要具體的行動方案，而非僅是口頭上的承諾。



洪孟楷說，兩岸和平穩定發展是台灣主流民意，戰爭無贏家、和平無輸家。如果兩岸能有更密切頻繁的交流，將對台灣的飯店、旅遊、住宿、觀光、餐飲、運輸等行業帶來正面影響。他呼籲賴清德在上任之後，應將言談轉化為實際行動。