王金平：將擇期到大陸參加活動

王金平接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月25日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁預計26日率領黨籍“立委”組團訪問中國大陸。但由於近期台灣餘震不斷，花蓮也有零星災情，綠營就批評傅崐萁此時訪陸時間點不妥。對此，國民黨前“立法院長”王金平表示，相信傅崐萁會做最有智慧的決定。王也透露，接下來他有機會到大陸參加活動。



傅崐萁預計26日“立法院”院會結束後，率團出訪中國大陸，共同出訪的國民黨“立委”大約10人，包括陳玉珍、黃仁、陳雪生、翁曉玲等。



“立法院”今日舉行“台日交流聯誼會”成立大會，王金平出席並擔任榮譽會長。大會結束後，王金平簡短接受媒體採訪。



花蓮剛發生震災，傅崐萁此時訪問中國大陸，時機是否不恰當？王金平說，相信傅崐萁應該會做最有智慧的決定。



另外，外界傳言新北市長侯友宜被幕僚勸進參選國民黨主席，是否支持侯友宜參選黨主席？王金平指出，現在還沒有談到這個事情，還沒有考慮到。



是否支持台北市副市長李四川參選2026新北市長嗎？王金平表示，現在談都還言之過早，以後再說。



至於接下來是否有訪問中國大陸的規劃？王金平說，沒有訪問，是有機會參加活動而已。