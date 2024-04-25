“國安”人事蔡規賴隨　洪孟楷：主因美方疑賴

國民黨“立院”黨團書記長洪孟楷受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月25日電（記者 俞敦平)賴清德25日公布新“國安”團隊名單，其中沿用不少蔡政府時期的人士，被外界視為賴將在相關政策上依循蔡政府，走蔡規賴隨路線，以消除美國對賴清德濃厚“台獨”色彩的疑慮。對此，中國國民黨“立委”洪孟楷25日受訪時指出，美國對賴清德的不放心是源於他過去堅定的“台獨”主張，只希望賴清德未來四年任內可以堅守“中華民國”的立場，並與周邊國家維持良好互動。



賴清德今日宣布第六波“內閣”人事與“國安”團隊，其中“外交部長”吳釗燮回任“國安會秘書長”，府秘書長林佳龍轉任“外交部長”，“國安會秘書長”顧立雄接“國防部長”，大量沿用蔡英文“國安”團隊的人事，被認為是蔡規賴隨的路線，另外採用海基會副董事長邱垂正擔任陸委會主委也被視為是對陸方的善意。



對此，洪孟楷受訪時指出，美國對賴清德的不放心源於他過去堅定的“台獨”主張，至於是因為美方疑賴才決定要蔡規賴隨，還是因為賴清德想要消除美方疑賴，才主動蔡規賴隨就不得而知。洪孟楷強調，無論如何，賴清德已經當選，他希望“賴政府”能夠在未來四年堅守“中華民國”的立場，並與包括美國、中國大陸、日本在內周遭的國家維持良好關係，並捍衛台灣2350萬人民的“主權”。



對於民進黨委員批評這次國民黨總召傅崐萁訪陸與中國大陸的互動將涉及政治上的利益交換。洪孟楷痛批，民進黨在兩岸關係上的態度不一，賴清德前口才說要溝通，後腳綠委們就紛紛抹紅。他認為這是兩岸關係缺乏互信和互動，甚至陷入冰點的主要原因。他質疑民進黨團的委員們是否有和賴清德溝通過想法，並質疑民進黨是否仍在採取所謂的“兩手策略”，即賴清德扮演“白臉”，而其他民進黨委員扮演“黑臉”，他質疑這樣的策略是否有助於改善兩岸關係。