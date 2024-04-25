江西省各級紀檢監察機關充分運用大數據賦能基層監督，推動小微權力規範運行。圖為近日，該省撫州市東鄉區紀檢監察幹部利用大數據平台進行基層小微權力運行預警分析。（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京4月25日電／據中國紀檢監察報報導，習近平總書記在二十屆中央紀委三次全會上強調，經過新時代十年堅持不懈的強力反腐，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，但形勢依然嚴峻複雜。紀檢監察機關要深入學習習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想，全面貫徹黨中央全面從嚴治黨戰略方針，以更加堅決有力舉措，深化標本兼治，不斷鏟除腐敗滋生的土壤和條件。



堅定共產黨人的信仰信念，牢固樹立正確權力觀、政績觀、事業觀。思想的口子一旦打開，必然在困難挑戰、利益誘惑面前一瀉千里，破紀破法在所難免。鏟除腐敗滋生的土壤和條件，必須從黨員幹部思想深處著手，用黨的創新理論凝心鑄魂，教育引導黨員幹部牢固樹立正確的權力觀、政績觀、事業觀，始終堅定信仰信念信心，不斷築牢思想防線、立起精神支柱。堅持把深學細悟習近平新時代中國特色社會主義思想作為基本功和必修課，深化落實“第一議題”制度，及時跟進學習習近平總書記重要講話和重要指示批示精神，推動廣大黨員幹部築牢信仰之基、補足精神之鈣。將理論學習情況納入日常監督、巡視巡察、政治談話等重要內容，既看學沒學，更看學得怎麼樣、理解得深不深、做得好不好，著力發現和糾治思想和行動上的偏差。創新新任領導幹部廉政談話方式，在強調樹牢紀法底線的同時，更要求追求高標準，堅定理想信念，站穩人民立場，擔當職責使命。學深悟透黨的創新理論，把牢思想的“總開關”，既是共產黨人的終身必修課，也是與消極懈怠、享樂奢靡、貪污腐化作鬥爭最有力的武器。要堅持不懈強化理論武裝，創新和深化警示教育，引導廣大黨員幹部始終堅定信仰信念，站穩人民立場，為民用權、廉潔用權、秉公用權，在私底下、無人時做到慎獨慎微，不放縱、不越軌、不逾矩，切實增強拒腐防變免疫功能。



始終保持懲治腐敗高壓態勢，進一步強化不敢腐的震懾作用。從嚴治黨，懲治這一手決不能放鬆。實踐充分證明，查辦案件既是反腐敗最直接、最有效的方式，也是最有力、最深入的監督。一方面，能使腐敗者付出沉重代價，釋放“伸手必被捉”的強烈信號，讓心存僥幸者望而卻步；另一方面，能透過現象看本質，揭示腐敗滋生的體制機制問題和監管漏洞等深層次原因，把治標的成果深化為治本的成效。鏟除腐敗滋生的土壤和條件，必須堅持把查辦案件擺在突出位置，推動辦案、整改、監督、治理有效貫通，不斷提高懲治腐敗綜合效能。創新查辦案件機制，立案之初就結合實際增設“以案促改小組”，做實查辦案件“後半篇文章”。不斷探索“劇中人”說“劇中事”，教育審查調查對象深刻剖析自身腐敗的心路歷程，為有針對性地推動以案促改促治提供真實信息和鮮活情況。當前，腐敗存量尚未徹底清除，腐敗增量仍在發生，面對形形色色腐敗表現形式，要始終保持正視問題的勇氣和刀刃向內的堅定，堅持有腐必反、有貪必肅，發現一起、查處一起，把零容忍的態度決心一貫到底。要堅持從政治上看、從政治上查，持續盯住“七個有之”問題，嚴肅查處政治問題與經濟問題交織的腐敗，聚焦金融、國企、能源等重點領域深化整改整治。把一體推進“三不腐”的理念融入查辦案件全過程，對腐敗背後的問題循線深挖，不斷增強整改整治實效，讓反復發作的老問題逐漸減少，讓新出現的問題難以蔓延。

