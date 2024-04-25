韓國瑜委託帶團赴WHA　江啟臣：盼有突破

江啟臣受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月25日電（記者 楊騰凱）世界衛生大會（WHA）5月27日在瑞士日內瓦舉行，台灣方面目前尚未收到邀請函。中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜委派副院長江啟臣率藍綠白三黨代表組成視導團，與台灣宣達團共同赴日內瓦。江啟臣今日表示，“我方”當然希望可以爭取到觀察員身份有意義地參與WHA，韓國瑜對此很關心，才希望他帶隊參加。



世界衛生大會（WHA）預計5月27日在瑞士日內瓦舉行，台灣目前尚未收到邀請，若之後確定沒拿到邀請函，將是連續第8年被排於門外。不過台灣方面雖然無法出席WHA，仍會組宣達團前去日內瓦傳達希望與會。此次韓國瑜特地委請江啟臣帶隊組視導團，一起參加宣達團。



“立法院”今日舉行“台日交流聯誼會”成立大會，江啟臣出席，並接受媒體訪問。



江啟臣表示，參與國際組織一向是“立法院”非常關心的事情，這一次韓國瑜指派他與其他“立委”參與WHA周邊會議，我們當然還是希望，有機會可以爭取到觀察員身份，有意義地參與WHA。



江啟臣指出，過去我們也曾經以觀察員身份參與過，只是這幾年來比較可惜缺乏機會，所以我們也希望讓國際聽到台灣人民想參與的聲音，韓國瑜對此非常關心，才希望他能前去參加。



接下來韓國瑜是否會親自帶團出訪？



江啟臣指出，韓國瑜當然很希望在“國會”外交方面帶團出訪，因為這中間也涉及到520之後新“內閣”到“立法院”報告的事情，還有總質詢的事情，時間安排都還沒確定，所以韓國瑜的出訪安排都還在討論當中。