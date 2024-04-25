藍黨團：新NCC委員提名綠側翼　反對到底

國民黨“立法院”黨團召開“報派NCC新任委員 提名深綠側翼？ 反對到底！”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月25日電（記者 俞敦平)中國國民黨“立法院”黨團今日召開記者會，對於新任通訊傳播委員會(NCC)委員的提名表達強烈的不滿與擔憂，認為這反映了政治干預與執政黨的意志。藍委呼籲政府在進行任命時，應該更加尊重法規和民意，確保NCC的獨立性與專業性。



據台媒報導，內定通訊傳播委員會（NCC）新委員人選，正副主委可望提名台經院研究四所所長劉柏立、台師大大眾傳播研究所教授陳炳宏，另外兩名委員為世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯、NCC平台事業管理處長詹懿廉。



國民黨“立法院”黨團今召開“報派NCC新任委員 提名深綠側翼？ 反對到底！”記者會，黨團副書記長羅智強、張嘉郡、“立委”翁曉玲、葉元之出席。



羅智強指出，近日有台灣媒體報導四位新任的NCC委員名單，雖然被提名者都是新聞媒體領域的專家學者，但他認為這些專業委員在過去的表現中，顯示出偏向執政黨的傾向。特別是世新大學助理教授羅慧雯曾提出“新聞自由能吃嗎？”這樣的言論，他認為這樣的人選無法脫離政治任命的色彩，因此無法接受。



張嘉郡則指出，NCC作為仿照美國FCC設立的獨立機關，近年來卻明顯偏向執政黨，並在數發部成立後，雙方業務多有重疊，需要重新檢討NCC的定位。她也認為，NCC官員的專業性未能與時俱進，且內定名單多有政治酬庸。