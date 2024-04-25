鄭成功影響深　台南推400年誕辰紀念郵票

鄭成功400年誕辰紀念郵票。（照片：中華郵政） 中評社台南4月25日電／台南市今年慶祝建城400年，鄭成功同年也出生於日本九州平戶市，鄭成功祖廟擴大各項祭祀活動，28日將舉辦3000人的春祭兼中樞祭典。中華郵政台南郵局今天也宣布，8月16日將發行“鄭成功400年誕辰紀念郵票”，擁有個人化郵票者將獲得1枚加蓋戳記郵票。



台南郵局指出，台灣60年代的“愛國獎券”中，就是以鄭成功焚服起義為獎券封面，1946年的舊台幣背面中心，也是以鄭荷海戰為主題，顯見鄭成功對台灣影響已深入百姓生活中。



台南郵局表示，因此，中華郵政8月16日將發行“鄭成功400年誕辰紀念郵票”，擁有個人化郵票者也將獲得1枚加蓋戳記郵票，以示紀念。



此外，全台奉祀開台聖王鄭成功400年聯合春祭活動，預定4月28日在台南鄭成功祖廟舉行，屆時“國內外”70個宮廟團體、100尊神尊同祀，日本平戶市、馬來西亞檳城、菲律賓、廈門等逾3000名信徒也將齊聚一堂。



鄭成功祖廟表示，全台奉祀開台聖王鄭成功400年聯合春祭，將由行政院副院長鄭文燦主祭，荷蘭東印度公司派駐台灣末代總督揆一後代（第14代）也將向鄭成功致意。



鄭成功祖廟12月8日也將舉辦“成功大遶境”，包括台南市4大媽祖廟正統鹿耳門聖母廟、鹿耳門天后宮、大天后宮與安平開基天后宮，天壇與民權路大上帝廟、永華宮與華山殿等大型宮廟都將與會。主委鄭有懋表示，這是創廟以來最大的遶境。