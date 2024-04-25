洪水“襲擊”珠江流域　水利部門積極迎戰

中評社香港4月25日電／4月1日以來，華南中部、北部到江南北部一帶，連續發生了3次強降雨過程。從24日開始，新一輪強降雨過程再次襲來。



新華社報導，水利部汛情通報顯示，24日至26日，華南大部、江南中部南部、西南東南部等地，據預測將再度出現一次強降雨過程，其中珠江流域部分地區將有大暴雨。受新一輪強降雨影響，預計珠江流域北江干支流、東江支流、韓江干支流等可能發生超警洪水，暴雨區內中小河流可能發生較大洪水。



“圍繞‘人員不傷亡、水庫不垮壩、重要堤防不決口、重要基礎設施不受衝擊’的防洪目標，水利部門正在加強監測和預報預警，強化防汛準備，緊盯防汛重點環節，積極做好洪水防禦工作。”水利部水旱災害防禦司三級調研員李琛亮說。



在水利部珠江水利委員會防汛值班室，24小時在線的珠江防汛預報、預警、預演、預案“四預”平台上，流域降雨、河道來水、水庫水位等數據實時呈現。



“‘四預’平台已初步實現實時監控、預演模擬、日常管控等功能，值班人員通過監控雨情、水情、險情、災情，能夠讓流域瞬息萬變的汛情實時展現在眼前。”珠江委水文局珠江水情預報中心副主任杜勇說。



北江防洪方面，珠江委水旱災害防禦處副處長王鳳恩告訴記者，北江第2號洪水已全線退至警戒水位以下，目前正繼續做好退水階段防禦，督促指導地方抓緊排查，嚴防出現脫坡、崩岸等險情。同時，組織北江中上游高水位運行和超汛限水位水庫有序騰庫，做好應對後續強降雨防範應對準備。



“雨水情不斷變化，我們將加密監測預報預警，滾動會商研判，強化值班值守和信息報送。”王鳳恩說，新一輪強降雨與北江前期的降雨區高度重疊，暴雨區內土壤水量趨於飽和、江河底水較高，中小河流洪水、山洪地質災害風險加劇，需要嚴格落實臨災預警“叫應”機制，提前組織人員轉移避險。