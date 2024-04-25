聯電感念老董劉炯朗　捐新竹清華1.2億

新竹清華大學校長高為元（左）感謝聯電董事長洪嘉聰（右）捐款整修資電館。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月25日電（記者 盧誠輝）台灣晶圓代工大廠聯華電子公司為紀念已故的新竹清華大學前校長劉炯朗，慷慨捐贈新台幣1.2億元整修該校資電館，並命名為“劉炯朗館”，聯電董事長洪嘉聰親自出席完工啟用典禮，緬懷這位享譽國際的資訊科學界先驅及教育家，並期許新竹清華學生在更好的教學研究環境中，實踐劉炯朗的清華精神。



新竹清華大學今日舉行“劉炯朗館”完工啟用典禮，出席者包括聯電董事長洪嘉聰、聯電總經理簡山傑和王石、新竹清華大學校長高為元、劉炯朗夫人張韻詩、前“科技部部長”徐爵民和前新竹清華大學校長陳文村、陳力俊、賀陳弘。



劉炯朗與聯電淵源極深，曾任聯電獨董及董事長達15年，對董事會治理貢獻良多。洪嘉聰表示，為緬懷劉炯朗對聯電的貢獻，除捐款整修“劉炯朗館”，聯電也從去年起捐助新竹清華“聯電劉炯朗博士生獎學金”，鼓勵並協助優秀博士人才發展及投注創新研究，進而為台灣半導體產業奠定基礎和競爭力。



高為元指出，他經常聽同仁說劉前校長非常幽默，笑口常開，“幽默感和正能量對一位校長來說真的很重要。”他希望以後有更多機會可以到劉炯朗館典藏室，來向劉前校長學習。他也感謝聯華電子的捐贈，希望未來能與聯電一起培育人才，攜手走向未來。



劉炯朗夫人、清華榮譽講座教授張韻詩對出席“劉炯朗館”啟用的新竹清華師生及聯電人深深一鞠躬，並代表劉炯朗說出：“謝謝你們記得我。”張韻詩現場朗誦一首英國詩人戴維·哈金斯的小詩《他走了》(He is gone)，要大家做劉前校長所希望的：笑著、愛著、並與朋友分享，場面相當令人動容。



重新整修完工的“劉炯朗館”一樓設典藏室，展示劉炯朗著作，供師生自由閱覽。室內還有一面展示架，陳列劉炯朗的美國電機暨電子工程師學會（IEEE）克西荷夫獎獎牌等重要學術獎項，及廣播節目金鼎獎獎座，激勵師生效法老校長的研究精神與大師風範。