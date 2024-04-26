如何平衡航運發展與人力不足？陸頌雄答中評

立法會議員陸頌雄（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月26日電（記者 盧哲）香港正努力提升作為國際航空樞紐、國際航運中心及物流樞紐的地位，但相關行業人力不足的問題也成為業內關注焦點。引入外勞是否能成為解決人力資源問題的金鑰匙？香港立法會議員陸頌雄25日接受中評社記者專訪時表示，平衡香港航空航運業發展及人力不足的矛盾，引入外勞應該只作為短期補充，長遠來說，政府應該提升本地勞工薪酬待遇，使行業可持續發展、市民享受到發展的紅利。



為應對本地人力不足問題，香港特區政府於2023年7月推出運輸業輸入勞工計劃，其中包括航空業十個機場前線工種。兩輪申請共批出5823個配額，至今有超過1300名輸入勞工到港工作。25日，陸頌雄與香港民用航空事業職工總會召開記者會，公佈一項調查結果。民航工會4月中旬發出問卷調查，回收約300份有效問卷，其中30%受訪者對就業前景感到悲觀，37%受訪者感到非常悲觀。輸人外勞後，76%受訪者認為公司減少招聘本地勞工，41%受訪者認為公司減少使用外判員工。有35%受訪者認為即使輸入外勞，機場也仍然缺少人手。民航工會建議，應改善本地機場員工薪酬福利待遇；設立機場員工交通專線、提供更多交通優惠；保障本地勞工就業優先；保障本地員工的OT（加班）選擇權。



在接受中評社記者專訪時，陸頌雄談到如何平衡香港發展航空航運業和人力不足的矛盾。陸頌雄認為，可從三方面改善本地勞工不足的問題，吸引更多人入行。



第一，首先關鍵要有合理的薪酬待遇，持續的招聘和培訓。“不同的工種有不同特性。有些工種體力強度很大，很辛苦，例如貨運、停機坪工作等。這些工種應該要給高一點的人工，這是無可厚非的。”



第二，針對專業性較高的工種，要加強針對性的培訓。“例如飛機維修。政府和業界要思考，如何吸引年輕人入行，讓他們覺得做飛機維修等工種都是很有技術性、專業性的，有滿足感的。”