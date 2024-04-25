國家統計局：促進消費　要重點做好三方面工作

中評社香港4月25日電／國家統計局國民經濟綜合統計司副司長、新聞發言人王冠華在新華社25日推出的“中國經濟圓桌會”大型全媒體訪談節目上說，促進消費從疫後恢復轉向持續擴大，要重點做好三方面工作。



據新華社報導，這三方面工作包括：一是要持續擴大就業，促進居民增收，提升居民消費能力，讓大家有錢消費；二是要創新消費場景，增加高品質商品和服務供給，提升居民消費意願，讓大家願意消費；三是要完善商貿流通體系，營造良好的消費環境，讓大家放心安心舒心消費。



消費是拉動經濟增長的主引擎。一季度，中國消費市場平穩增長。社會消費品零售總額120327億元，同比增長4.7%。最終消費支出對國內生產總值（GDP）增長的貢獻率為73.7%，對經濟增長髮揮了重要的支撐作用。



王冠華分析指出，去年至今，中國消費恢復保持良好勢頭。今年以來，從假日經濟到春日經濟，各種場景式消費不斷創新，居民消費加快從商品消費為主向商品和服務消費並重轉變，特別是文旅消費熱度不減，綠色消費、數字消費、健康消費、國潮消費等備受青睞，這其中孕育著很多新的經濟增長點。



“市場是最稀缺的資源。我國擁有14億多人口的超大規模內需市場，消費潛力大、韌性強，這是我們的優勢所在，也是信心和底氣所在。”王冠華說。