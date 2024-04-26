金融強國論壇在京召開 學者共議發展之道

“推動中國特色哲學社會科學走向世界——金融強國之路”論壇（中評社 吳雨菲攝） 中評社北京4月26日電（助理記者 吳雨菲）金融作為國民經濟的核心命脈，深刻影響著中國式現代化建設的整體布局與發展進程。在紀念習近平總書記赴中國人民大學考察調研兩周年的特殊時刻，由中國人民大學主辦的“推動中國特色哲學社會科學走向世界”大型學術研討會於4月25日在京隆重召開。



此次研討會中，由中國金融學科自主知識體系聯盟攜手中國人民大學國家金融研究院、財政金融學院、中國財政金融政策研究中心、重陽金融研究院共同策劃的分論壇引人注目。該論壇以“推動中國特色哲學社會科學走向世界——金融強國之路”為主題，匯聚了來自中國社會科學院及全國多所知名高校的十餘位專家學者，現場參會人數逾百，吸引了二十餘家主流媒體的關注報導，十餘個網絡平台同步直播。



中國人民大學副校長鄭新業出席論壇開幕式並致辭，中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文主持開幕式。



鄭新業在致辭中表示，中國特色哲學社會科學是習近平總書記對中國哲學社會科學發展的總體要求。金融強國是推動中國金融學科自主知識體系構建的重要著力點。建設金融強國，首先需要堅持黨對金融工作的全面領導。衹有堅持黨對金融工作的全面領導，才可提高金融工作的純潔性，加強金融工作的落實度，保障金融工作的整體大局。其次，要加快建設中國特色現代金融體系。我國應以金融供給側改革為抓手，加強金融體系對人民權益的保障，提高金融體系對實體經濟的融合支持力度，在中國特色現代金融體系建設方面久久為功、持續努力。最後，要推動中國金融工作的市場化、法治化、國際化進程。我們應在金融市場化、法治化的軌道上合理平衡二者關係，更好地推動中國金融的守正創新。同時，充分釋放中國金融積極、正面的國際影響，走合作共贏、共同繁榮的光明之路。