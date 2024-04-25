富權：是否廢除死刑將是賴清德第一個燙手山芋

中評社香港4月25日電／澳門新華澳報25日發表富權文章：是否廢除死刑將是賴清德第一個燙手山芋。以下為文章內容。



台灣地區“司法院”“憲法法庭”前日開庭，就王信福等三十七名死囚聲請“死刑是否違憲”的“釋憲案”進行長達五個小時的言詞辯論，依程序“大法官”將在三個月內判決，必要得延長兩個月。由於在辯論過程中，多數“大法官”及多數列席的民間司法人權團體主張死刑“違憲”，因而“大法官會議”作出的“釋憲案”判決，極有可能是宣布“死刑違憲”。這將會與台灣地區主流民意嚴重抵觸，必會引發社會政治風暴。而在此時，是賴清德在走馬上任後不久，可能會對其管治造成一定的衝擊。



“廢除死刑”是民進黨的“神主牌”之一。背景是當年民進黨的前身“黨外”人士活動中，有部分“黨外”人士尤其是其中的“台獨”分子，採取了極端的手段包括刺殺蔣經國，而當時是在“動員戡亂時期”，國民黨政權進行強力鎮壓，其中有人被判處死刑。因此，民進黨成立後，就主張“廢除死刑”，並與“推動台獨”、“非核家園”、“推動全民公投”及“守護食安”等一道，成為民進黨的“神主牌”。



二零零零年陳水扁上台後，曾經試圖以廢除絕對死刑、減少死刑判決等政策逐步實現民進黨的“神主牌”。但在台灣地區的治安嚴重不靖，經常發生危害民眾生命的嚴重犯罪案件，因而多數民意強烈反對“廢除死刑”之下，陳水扁也不得不有所妥協。因而在二零零五年十二月二十六日，同意時任法務部長的“施茂林”下令在高雄監獄槍決兩名死刑犯。不過，在陳水扁執政後期，雖然司法機關有作出死刑判決，但卻是停止死刑執行。



蔡英文自二零一六年起執政後，台灣地區只執行了兩次死刑。而這兩位死刑犯都不願接受人權團體的協助，提起法律救濟或“憲法解釋”，亦即是“自願赴死”。其餘“不願赴死”的三十七名死囚，則一直被“養”在監獄內。而且，在蔡英文在位的八年中，台灣地區“最高法院”也沒有作出過“死刑定讞”的終審判決。今年初，蔡英文在受訪時強調，台灣地區目前並未廢除死刑：“目前的死刑犯都仍在『釋憲』的法律程序中，相關議題也顯示預防犯罪是民眾心中最大期待。”



將於“五二零”就職的賴清德，在去年十二月的“二零二四”大選公辦的候選人辯論會上表示，台灣地區目前並未廢除死刑，而廢除死刑的討論不僅在台灣地區，也在國際上廣泛進行。然而，無論在任何地方，廢除死刑都需要社會高度的共識。似乎是他在自己處於民調少數下，擔心像陳水扁、蔡英文那樣明確支持“廢除死刑”，將會得罪多數民意，流失大量選票。因此，這次“憲法法院”就“死刑違憲釋憲聲請案”進行開庭審理，在“大法官會議”的十多名“大法官”都是在蔡英文任內提名，因而將會以蔡英文的馬首是瞻的情況下，可能會籍著這次“憲法解釋”，掃除死刑在台灣地區的法律爭議，為賴清德正式供奉“廢除死刑”的“神主牌”掃除“地雷”。



王信福等三十七名死囚，及人權團體、律師代表，可能正是在賴清德對“廢除死刑”說了番上述不置可否的話，因而要搶在贊同“廢除死刑”的蔡英文卸任之前，提出“死刑違憲釋憲聲請案”。他們認為，死刑違反“憲法”中所規定的平等權、生存權、比例原則，因而聲請法規範“憲法”審查並停止執行死刑。“憲法法庭”於前日召開言詞辯論庭，邀集死囚訴訟代理人、“法務部”及專家學者陳述意見，討論死刑是否“違憲”。



言詞辯論聚焦死刑是否“違憲”、若“合憲”須要有何等配套措施等問題。按照相關程序，“憲法法院”必須在三個月內亦即最快今年七月底做出判決。但必要時可延長兩個月。而此時正好是賴清德剛於“五二零”上台後不久。倘“憲法法院”庭若判決死刑“違憲”，可能使得目前在押的死囚獲得重新審理案件的機會，甚至解除死刑犯身份。倘若“憲法法院”最後判決並未直接宣告死刑“違憲”，但也有可能會要求死刑判決的程序上提供更多配套措施。因此，判決結果可能會有給若干在押的死刑犯能獲得重新審理案件的機會。



這次“釋憲案”由十二名“大法官”評議，因此也有分析認為若最後是以六比六贊成反對人數各相同的裁決結果，身為“大法官主席”的“司法院長”，或是此案的“主筆大法官”可能會再次召開“大法官評議”審查，希望取得多數判決。其實，從在前日的言詞辯論中，有十名“大法官”主張“死刑違憲”，就已可預知“大法官會議”判決的投票結果。



不知是否在卓榮泰公佈的“新內閣”名單中，“法務部長”蔡清祥未能獲得留任之故，在其任內一直秉承蔡英文的意旨，沒有下達執行死刑判決的蔡清祥，竟然“回歸校正”，包括在“憲法法院”言詞辯論廳上，“法務部”代表郭永發在開場陳述中指出，死刑制度在“司法院”釋字第194號、第263號、第476號等歷次“憲法解釋”，“大法官”已數次宣告“合憲”，死刑制度已長期為“憲政秩序”所肯認，有鑑於目前“憲政秩序”、社會法價值未有改變，多數民意仍反對廢除死刑，時空環境並無變遷，“憲法法庭”應維持向來死刑“合憲”的見解；也包括蔡清祥本人昨日在受訪時表示，過往“大法官”對死刑解釋都裁定“合憲”，目前情勢並無很大改變，“法務部”仍堅決主張“死刑合憲”，且是否廢死為另個層面的問題，應由代表民意的立法機關做決定。



根據台灣當局“國家發展委員會”曾經進行的官方民意調查顯示，有近部分在八十八的受訪者不支持廢除死刑，主要理由是擔心廢除死刑會導致治安惡化。支持廢除死刑的受訪者衹有百分之五，主要理由是死刑無法有效遏止犯罪，並且違反人權，“政府”無權剝奪生命。



其實，在民進黨已經執政十多年，“當家才知柴米貴”之後，尤其是那些曾經受過當年國民黨政權鎮壓的“黨外”人士已經陸續故去之後，新一輩民進黨人並非全部支持廢除死刑，如王世堅昨日就激動地表示，別拿兩個國際人權公約來欺騙社會！