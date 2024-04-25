國家發改委：全年經濟穩中向好具有堅實基礎

中評社香港4月25日電／國家發展改革委國民經濟綜合司副司長李慧在新華社25日推出的“中國經濟圓桌會”大型全媒體訪談節目上說，隨著一系列重大改革和政策舉措進一步落實落地，全年經濟穩中向好具有堅實基礎。



新華社報導，李慧介紹，一季度，宏觀經濟運行延續回升向好態勢，可以用“穩”“升”“進”三個字來概括：



“穩”主要體現在經濟運行總體平穩——



增長穩，一季度5.3%的經濟增速穩中有升；就業穩，新增就業穩定增長，城鎮調查失業率穩中有降；價格企穩回升，扭轉了上季度同比下降的態勢。



“升”主要是重點領域加快回升——



工業升，規模以上工業增加值同比增長6.1%，延續了去年以來逐季回升態勢，製造業生產加快；出口升，一季度以人民幣計價的出口額增長4.9%，比上季度提高了4.1個百分點，淨出口對經濟增長的拉動作用明顯增強；投資升，一季度固定資產投資增速比去年全年有所提高，特別是製造業投資增速明顯高於整體投資增速，製造業民間投資增速達到兩位數。



“進”主要是發展的質量效益穩步提高——



製造業佔國內生產總值的比重穩步提高，服務性消費在人均消費支出中的比重達到43.3%。同時，新舊動能轉換加快，新興產業蓬勃發展，傳統產業改造升級。一季度，規模以上裝備製造業、高技術製造業增加值增速都高於整體工業增加值增速。前兩個月，規模以上工業企

業利潤同比增長10.2%，41個工業大類中，有29個行業的利潤實現了正增長。