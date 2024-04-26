4月25日外交部例行記者會全文

外交部發言人汪文斌（中評社 李子寧攝） 中評社北京4月26日電（記者 李子寧）外交部發言人汪文斌4月25日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



中新社記者：昨天，中國野生動物保護協會發布了兩只大熊貓四月底赴西班牙開啟保護合作的有關信息，發言人能否介紹有關情況？



汪文斌：大熊貓合作是中國和西班牙友好的縮影。兩國開展大熊貓國際合作以來，共合作繁育成活6只大熊貓。西班牙是歐洲地區大熊貓國際合作繁育成果最為豐碩的國家，雙方大熊貓保護繁育和疾病防控等多項技術得到改進提升。“大熊貓熱”還帶動兩國人文交流，讓中西人民的友誼更加牢固。



根據中國與西班牙簽署的大熊貓國際保護合作研究協議，來自成都大熊貓繁育研究基地的大熊貓“金喜”“茱萸”將於4月29日啟程前往西班牙馬德里動物園，開啟為期10年的旅居生活，延續兩國人民40多年的“熊貓情”。中西雙方正積極有序地推進隔離檢疫、飼料供應、醫療保障、運輸和館舍升級改造等各項準備工作，全力保障兩只大熊貓平安、健康抵達馬德里動物園，並順利適應新環境。相信隨著中西大熊貓合作研究項目的延續開展，兩國瀕危物種保護水平將得到進一步提高，為生物多樣性保護作出積極貢獻。



彭博社記者：美國國務卿布林肯對不公平貿易行為表達了擔憂。他強調，美國公司需要公平的競爭環境。他還提到非市場經濟行為。外交部對布林肯在上海發表的言論有何評論？



汪文斌：這兩天我們已經就美國國務卿布林肯訪華作了背景吹風，介紹了中方在相關問題上的原則立場。關於布林肯國務卿訪華的消息，中方也會及時發布。

