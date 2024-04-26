外交部：中國將繼續為全球消除瘧疾貢獻力量

外交部發言人汪文斌（中評社 李子寧攝） 中評社北京4月26日電（記者 李子寧）外交部發言人汪文斌4月25日在例行記者會上應詢表示，中國首先發現並成功提取了特效抗瘧藥青蒿素，挽救了全球特別是發展中國家數百萬人的生命。中國探索總結出的“1－3－7”工作模式被正式寫入世衛組織技術文件向全球推廣使用，加快了全球消除瘧疾的步伐。未來將繼續為全球消除瘧疾、實現“無瘧疾世界”貢獻中國智慧和中國方案。



有記者提問到，今天是第17個“世界防治瘧疾日”。當前，在熱帶發展中國家特別是非洲地區，瘧疾仍然是最大的公共衛生問題。發言人能否介紹中國為世界防治瘧疾特別是非洲國家抗擊瘧疾所做工作情況？



汪文斌說，瘧疾是威脅人類生命健康的重大公共衛生挑戰。中國過去也曾飽受瘧疾困擾，經過不懈努力，中國成功將瘧疾病例從1940年的3000萬例降至零，並於2021年獲得世界衛生組織國家消除瘧疾認證。中國首先發現並成功提取了特效抗瘧藥青蒿素，挽救了全球特別是發展中國家數百萬人的生命。中國探索總結出的“1－3－7”工作模式被正式寫入世衛組織技術文件向全球推廣使用，加快了全球消除瘧疾的步伐。



同時，中國通過提供藥物、技術援助、援建抗瘧中心、人員培訓等多種方式，開展了以青蒿素為代表的大規模國際抗瘧援助。特別是在非洲大陸，中國的抗瘧方案、藥物和經驗為深受瘧疾困擾的當地民眾帶去了生存的希望。近年來，中國聯合世界衛生組織在坦桑尼亞聯合實施中坦瘧疾防控合作示範項目，有效降低了當地瘧疾發病率和死亡率。中國同科摩羅開展“復方青蒿素快速清除瘧疾項目”合作，援建中科瘧疾防治中心和莫埃利島抗瘧分中心，短時間內使科摩羅實現從高瘧疾流行區向低瘧疾流行區的轉變。中國在聖多美和普林西比開展三期抗瘧技術援助。中國藥企在肯尼亞、蘇丹等國投資設廠實現青蒿素類抗瘧藥本地化生產。中國還依托“世界衛生組織消除瘧疾研究與培訓中心”培訓來自非洲等85個國家和地區的2000多名瘧疾等傳染病防治衛生官員及技術人員。據世界衛生組織統計，僅撒哈拉以南非洲地區就有約2.4億人受益於青蒿素聯合療法。



汪文斌表示，我們將秉持人類衛生健康共同體理念，繼續為全球消除瘧疾、實現“無瘧疾世界”貢獻中國智慧和中國方案。

