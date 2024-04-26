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加沙衝突持續　外交部：暴露一些國家虛偽面目
http://www.CRNTT.com   2024-04-26 00:40:49


外交部發言人汪文斌（中評社　李子寧攝）
　　中評社北京4月26日電（記者　李子寧）外交部發言人汪文斌4月25日在例行記者會上應詢表示，延宕200多天的加沙衝突挑戰著人類文明的底線，也暴露了一些國家所謂“維護和保障人權”的虛偽面目。我們敦促有關國家停止阻撓安理會採取行動，呼籲有關各方全面執行安理會第2728號決議，在加沙立即實現無條件、持久停火，確保無障礙、可持續的人道主義准入，早日終結這場對巴勒斯坦人民的浩劫，讓人類文明不再蒙羞。

　　有記者提問到，本輪巴以衝突爆發至今已超過200天。聯合國婦女署日前表示，衝突已奪去1萬名婦女的生命，約1.9萬名兒童淪為孤兒。中方對此有何評論？

　　汪文斌表示，延宕200多天的加沙衝突迄今已造成3萬多巴勒斯坦民眾喪生，超過11萬平民傷亡。這一駭人聽聞的人道主義災難挑戰著人類文明的底線，也暴露了一些國家所謂“維護和保障人權”的虛偽面目。

　　時間就是生命。加沙戰火延續不可接受，對加沙婦女、兒童遭到屠殺無動於衷不可容忍，阻撓聯合國安理會推動加沙停火止戰的努力不可原諒。

　　汪文斌說，我們敦促有關國家停止阻撓安理會採取行動，呼籲有關各方全面執行安理會第2728號決議，在加沙立即實現無條件、持久停火，確保無障礙、可持續的人道主義准入，早日終結這場對巴勒斯坦人民的浩劫，讓人類文明不再蒙羞。



 


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