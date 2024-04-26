核污染水排海　外交部：敦促日方重視國際關切

外交部發言人汪文斌（中評社 李子寧攝） 中評社北京4月26日電（記者 李子寧）外交部發言人汪文斌4月25日在例行記者會上應詢表示，事實一再證明，國際社會對日本核污染水排海安全性、正當性的質疑和擔憂合情合理。我們敦促日方高度重視國際社會關切，主動、全面配合建立周邊鄰國等利益攸關方實質參與、獨立、有效的長期國際監測安排，切實防止核污染水排海造成不可挽回的後果。



有記者提問到，據報導，4月24日，日本福島第一核電站供電系統突發部分停運，正在進行的核污染水排海緊急中斷，核電站內工作人員因受傷被救護車送醫。24日下午，日方宣布核污染水排海活動重啟。中方對此有何評論？



汪文斌表示，中方注意到有關停電事故、暫停排海情況。我們也注意到，超過18萬日本民眾在同一天向日政府遞交聯名請願書，要求立即停止核污染水排海。



汪文斌表示，去年8月日本政府執意啟動福島核污染水排海以來，在8個月的時間裡，福島第一核電站已經發生了多起安全事故。從放射性廢液濺射到核污染水淨化裝置洩漏，從儲水罐內表面腐蝕再到供電系統停運，事實一再證明，國際社會對日本核污染水排海安全性、正當性的質疑和擔憂合情合理。東電公司的核污染水排放管理難以令人放心，國際社會加強對日本核污染水排放的長期有效監測大有必要。



汪文斌說，福島核污染水排海事關全人類健康、全球海洋環境和國際公共利益。我們敦促日方高度重視國際社會關切，主動、全面配合建立周邊鄰國等利益攸關方實質參與、獨立、有效的長期國際監測安排，切實防止核污染水排海造成不可挽回的後果。

