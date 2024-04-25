張啟楷：綠先開放組團赴陸再談兩岸對話

民眾黨“立委”張啟楷。（照:張啟楷辦公室提供） 中評社台北4月25日電／賴清德昨日表示，“由兩岸執政黨負責任的展開良性對話”，今天公布“行政院副院長”鄭文燦接任海基會董事長。對此，台灣民眾黨“立委”張啟楷今日指出，兩岸執政黨在缺乏互信基礎的情況下，未來要如何展開良性的對話？他個人建議，民進黨政府應該先釋出善意，立即宣布開放組團赴陸旅遊，再來談兩岸執政黨展開良性對話。



張啟楷提到，蔡英文在2016年的大選獲得689萬張選票、得票率56.12%，2020年囊括817萬張選票、得票率57.13%。賴清德2024年的得票僅是558萬張選票、得票率40.05%。擁有強大民意基礎的蔡英文，執政8年來，都無法跟對岸展開良性對話，賴清德要怎麼做得到？



張啟楷接著指出，2017年9月26日，當時擔任“行政院長”的賴清德在“立法院”答覆“立委”質詢的時候說，他是一個務實的“台獨”工作者。在中共眼裡，賴清德對於中國大陸的態度遠比蔡英文還要強硬，假如賴清德在今年520的就職演說沒有進一步釋出善意，“由兩岸執政黨負責任的展開良性對話”，勢必成為空話。



對於鄭文燦預計接任海基會董事長，張啟楷指出，現任的海基會董事長李大維原本是“老藍人”，在兩岸執政黨缺乏互信基礎的情況下，海基會協商與聯繫的機制幾乎停擺，未來即使鄭文燦接任海基會董事長，民進黨政府若是不改變“仇中”、“抗中”的心態，兩岸執政黨未來如何溝通、對話？



張啟楷分析，中共對於台灣一直是採取軟硬兼施的雙手策略，一方面，中共中央總書記習近平才說“樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看”。另一方面，14架次共機日前又越過“海峽中線”，部分共機距離基隆僅有41海浬。可以預見，在520以前，中共還會施加更大的壓力，大陸逼近台灣的距離也將越來越近，他不禁擔憂，台灣軍方未來要如何因應？



張啟楷表示，兩岸的溝通、交流，必須不斷地累積善意，以台灣組團赴陸旅遊為例，“交通部”原本預計從今年3月1日起解除“禁團令”，在今年2月7日卻突然宣布6月1日起不能出團。既然習近平日前說“樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看”，賴清德也希望“由兩岸執政黨負責任的展開良性對話”，他建議，民進黨政府應該先釋出善意，立即宣布開放組團赴陸旅遊。