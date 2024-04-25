卸任“經長”！傳王美花將任台新金獨董

王美花。（中評社 資料照） 中評社台北4月25日電／“經濟部長”王美花520後將卸任，在她的丈夫顧立雄今天上午已獲宣布出任“國防部長”後，王卸任後的新職也曝光，有媒體報導指出，外傳王美花將獲台新金控董事長吳東亮力邀，卸任“經長”後轉任台新金獨立董事。



金控內部人士透露，台新金本來就有延攬“經長”擔任獨董的傳統，尤其吳東亮擔任工商協進會會長後，與“經濟部”往來更密切，此次成功延攬王美花，看得出吳東亮“出了很多力”。



在王美花前，早在2007年，前“經長”王志剛就出任台新金與台新銀的獨立董事，7年後再由同樣是前“經長”的林義夫擔任。尤其林義夫當過台駐WTO大使，國際觀相當寬闊，也給了吳東亮很多在國際貿易與經濟事務的建議，很受吳東亮信任，台新金與台新銀獨董一做就是9年，就此樹立台新金“卸任經長當獨董”的優良傳統。



根據《中時新聞網》報導，金融圈透露，隨著準“行政院長”卓榮泰公布部會首長名單，多家金控老闆都遞出橄欖枝邀請王美花擔任獨董。吳東亮能夠搶先一步爭取到王美花，最主要原因還是因為擔任工商協進會理事長後，與“經濟部”關係往來更為密切，與王美花熟悉度增加不少。



台新金發言窗口則回應，對外界傳言不予回應，獨董提名名單將等5月2日舉行董事會確定，屆時將王美花是否列入下屆董事名單，就能揭曉。而王美花方面並未否認，僅透過辦公室表示，目前就是做好“經濟部”的工作，妥善交接相關業務，謝謝媒體關心。

