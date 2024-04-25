日月潭水位回升　今年中部用水無虞

南投日月潭水庫一隅。（中評社 資料照) 中評社南投4月25日電／南投日月潭水庫近期因鋒面陣雨挹注，加上上游霧社、明湖、明潭水庫調配，目前蓄水位已回升至746公尺，蓄水率達86.64%。台電大觀電廠表示，由於這場雨讓上游水庫減少放水量，再加上中水署及農水署的調配，未來若有梅雨季等降雨挹注，中部地區今年可望用水無虞。



台電大觀電廠副廠長洪文龍指出，日月潭水庫目前以保持745公尺以上為原則，不足則由霧社水庫補充。原訂4月20日起每日放水流量由8cms增加為13cms，但這波降雨快而短，可讓土地多涵養水份，幫助農田抽穗，約增加100萬噸儲水，放水量也撙節為10cms以下，約可再增加220萬噸水。



而考量假日用電需求降低，日月潭會在明湖和明潭兩座下池水庫留水1000萬噸，作為太陽光電和風力抽水儲能用，供應夜尖峰電力需求。本周一起，在上游集水區的鋒面雨水挹注下，日月潭水位逐步上升到746.3公尺，蓄水量達1億1219.56萬噸，蓄水率高達86.64%。



洪文龍期盼未來雨勢適中，且降雨面積和時間能增大拉長，除讓土地涵養水份，也能為水庫帶來穩定進流量，維持滿水狀況。他也提醒，若雨勢過大，加上近期地震餘震不斷，恐造成上游山區邊坡土石鬆動，除危害搶修人員安全，亦可能影響水庫容量和蓄水。