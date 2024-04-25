彰化民安演習想定2025台海戰爭

警方霹靂小組演練投擲震撼彈制服潛伏特務。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化4月25日電（記者 方敬為）彰化縣政府配合軍方舉辦“民安10號”全民防衛動員暨災害防救演習，今天下午在彰濱工業區登場，本次演習模擬解放軍攻台情境應變，時間點想定2025年，包括重要設施遭攻擊、指揮中心建立、防空避難、大批傷患救治等，並動員警消、工程、通訊等車輛載具、56個單位、1060人參與，加上爆破及煙霧，場面逼真。



因應外部形勢及強化地方政府於戰時應變作為，台軍方宣布，今年度全民防衛動員暨災害防救“民安10號”演習將於11日起，由桃園市、南投縣、彰化縣、屏東縣、嘉義縣、苗栗縣、新竹縣、雲林縣、新北市、高雄市依序辦理。



彰化縣民安演習25日下午展開綜合實作操演，中國國民黨縣長王惠美擔任指揮官，首先是“戰時災民收容救濟站運作”演練，接著進行“戰時景況下各項災害搶救”操演，包括“戰時潛伏份子挾持人質攻堅救援”、“戰時建物倒塌災害搶救”、“戰時電力災害搶救”、“防空避難人員疏散訓練”、“前進指揮所設立”、“戰時油氣管線氣爆搶救”等項目。



綜合實作操演動員警消、工程、通訊等車輛載具、56個單位、1060人參與，消防特搜大隊實際演練高空繩索輸送傷患，警方霹靂小組投擲震撼彈制服潛伏特務，現場槍砲聲隆隆，場面逼真。



值得注意的是，彰化民安演習想定的解放軍攻台情境，時間點清楚設定在2025年9月下旬，空軍偵查到解放軍機、艦動態異常，並有軍機進入領空，“以演轉戰”，“總統府”隨後宣布進入緊急狀態，由於演習內容情境都是台灣軍方想定，所假設的相關時間點格外引人聯想。