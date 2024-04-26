國防部4月例行記者會內容全文

國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校（中評社 海涵攝） 中評社北京4月26日電（記者 海涵）國防部4月25日下午舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校主持記者會並就台海問題、南海問題、中美兩軍關係、中印關係、西太平洋海軍論壇等答記者問。以下是記者會問答全文：



吳謙：各位記者朋友，大家下午好！歡迎出席本月的國防部例行記者會。今天，我有兩條信息需要主動發布。



第一條信息關於中孟“金色友誼－2024”陸軍聯合訓練。根據中國和孟加拉國兩國軍隊共識，中國人民解放軍陸軍將派分隊於5月上旬赴孟加拉國，與孟陸軍分隊舉行“金色友誼－2024”陸軍聯合訓練。此次聯訓以聯合國維和行動反恐作戰為背景，雙方將採取混編同訓模式，共同組織公交車反劫持和恐怖分子營地清剿等科目演練。此系中孟兩軍首次舉行聯合訓練，有利於增進兩軍相互瞭解與友誼，深化雙方務實交流合作。



第二條信息關於駐華陸軍武官參訪。根據年度計劃，中國人民解放軍陸軍將於4月29日組織外國駐華陸軍武官，參訪陸軍第81集團軍某陸航旅等軍地單位。期間，各國駐華陸軍武官將參觀有關裝備，並觀摩飛行訓練。



記者：據報導，國防部長董軍近日與美國國防部長奧斯汀視頻通話。請進一步介紹有關情況。中方對下一步中美兩軍關係發展有何期待？



吳謙：4月16日晚，國防部長董軍與美國國防部長奧斯汀視頻通話，雙方圍繞中美兩國兩軍關係、台灣問題、南海問題及其他共同關心的國際地區熱點問題坦誠深入地交換了意見，取得了積極務實的成果。此次通話是軍事領域落實兩國元首共識的重要舉措，對於保持兩軍關係總體穩定具有積極意義。

