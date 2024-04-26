國防部：美日菲聯合聲明罔顧事實、顛倒黑白

國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校（中評社 海涵攝） 中評社北京4月26日電（記者 海涵）美日菲峰會近日發表聯合聲明，對仁愛礁局勢和中國在南海、東海“危險和侵略”行徑表示“嚴重關切”，敦促中方遵守南海仲裁案裁決。國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校4月25日在例行記者會上就此應詢表示，美日菲聯合聲明罔顧事實、顛倒黑白，對中方進行無端指責，我們對此表示強烈不滿，堅決反對。



吳謙說，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，這有著充分的歷史和法理依據。菲律賓的領土範圍是由1898年《美西和平條約》、1900年《美西關於菲律賓外圍島嶼割讓的條約》及1930年《關於劃定英屬北婆羅洲與美屬菲律賓之間的邊界條約》等一系列國際條約確定，從未包括中國南沙群島和黃岩島，菲方對此是心知肚明的。



吳謙指出，釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中國領土，最早由中國人發現、命名和利用，自明朝初期就已在中國海防管轄範圍之內。日方利用甲午戰爭竊取了釣魚島及其附屬島嶼，根據《開羅宣言》和《波茨坦公告》等國際法律文件，釣魚島在國際法上已回歸中國，這是有公論的。日方想在釣魚島主權問題上渾水摸魚，這完全是痴心妄想。



吳謙表示，南海仲裁案所謂裁決完全是廢紙一張。南海仲裁案仲裁庭違背“國家同意”原則，越權審理、枉法裁判，嚴重違反《聯合國海洋法公約》和一般國際法，所作裁決當然是非法無效的，中方絕不接受、絕不承認。順便說一句，在接受國際仲裁問題上，美方有著很壞的歷史記錄。不要說非法的仲裁，就是合法的裁決，美方也曾多次拒絕接受。我們要求美方在指責他人之前先認真反省一下自己。



會上，還有記者提及，美國和菲律賓正在南海海域舉行代號為“肩並肩”的聯合軍事演習。菲海警將首次參加該演習。菲高官稱，有意邀請日本自衛隊參加明年的演習。



吳謙就此指出，解決南海問題要有大智慧，引進域外勢力和非當事方，只會令事態複雜難解。中方一向倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，主張通過域內國家間的對話協商妥善解決分歧，反對域外勢力介入，反對在南海炫耀武力、挑釁滋事，反對搞拉幫結派、陣營對抗那一套。中國軍隊密切關注相關動向，將採取有力有效措施予以堅決應對，決不允許其搞亂南海。

