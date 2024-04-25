聯電董座洪嘉聰感謝新竹清華培養人才

聯電董事長洪嘉聰率領公司一級主管到新竹清華緬懷前校長劉炯朗。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月25日電（記者 盧誠輝）台灣晶圓代工大廠聯華電子公司為紀念已故的新竹清華大學前校長劉炯朗，慷慨捐贈新台幣1.2億元整修該校資電館，並命名為“劉炯朗館”。聯電董事長洪嘉聰今日親自出席完工啟用典禮，他說聯電成立40幾年，新竹清華畢業的學生到聯電工作的就超過2千人，盛讚新竹清華是聯電人才的搖籃。



新竹清華大學今日舉行“劉炯朗館”完工啟用典禮，出席者包括聯電董事長洪嘉聰、聯電總經理簡山傑和王石、新竹清華大學校長高為元、劉炯朗夫人張韻詩、前“科技部部長”徐爵民和前新竹清華大學校長陳文村、陳力俊、賀陳弘。



洪嘉聰表示，劉炯朗與聯電淵源極深，曾任聯電獨董及董事長達15年，對董事會治理貢獻良多，所以聯電對劉校長特別感念，他在2020年得知劉校長離世後，第一時間就和新竹清華前校長賀陳弘聯絡，希望能捐款贊助經費成立“劉炯朗館”。



洪嘉聰回憶過去和劉炯朗相處的點滴，他盛讚劉校長真的很有學問，過去每次餐敘他坐在劉旁邊，劉都會念詩念詞。洪打趣地說，雖然有些詩詞他聽不懂或記不起來，但劉校長真的很厲害，還會用廣東話背出《長恨歌》，所以他一向對劉非常尊敬。



洪嘉聰強調，新竹清華對聯電真的很重要，聯電成立40幾年來，新竹清華畢業的學生到聯電工作的超過2千多人，董事會目前9名成員中，就有2席為清華教授，公司副總經理以上的高階主管也有5位是清華畢業的優秀校友，所以聯電對新竹清華非常重視，希望未來新竹清華可以繼續協助聯電作育英才。



新竹清華大學校長高為元在會後特別致贈為募集清華文藝復興永續基金的限量威士忌給洪嘉聰，上面印有劉炯朗墨寶“自強不息，厚德載物”，讓洪嘉聰直呼會捨不得喝，現場氣氛相當溫馨。