中評現場：北京車展 台胞稱充滿意外科技感

台胞參訪團在東風汽車展位前合照，北京市台辦主任霍光峰（左6）與大家一起。（中評社 李澤璇攝） 中評社北京4月26日電（助理記者 李澤璇）4月25日下午，在北京市台辦和北京台資企業協會的組織下，在京台胞參訪團約25人前往北京市順義區參訪2024北京國際汽車展覽會。



參訪團首先來到北京市順義區國際空港後沙峪新城。後沙峪鎮長孔祥偉一行熱情接待了台胞參訪團，並邀請台胞進行座談。座談會上，孔祥偉鎮長首先致歡迎辭，他表示，後沙峪作為國際空港，具有良好的區位優勢、科技發展前景和公共服務配備，“歡迎各位台胞、各位企業家到後沙峪投資、置業”。



隨後，參訪團一行來到中國國際展覽中心（順義館）參觀2024北京國際汽車展覽會。



台胞參訪團一行先後參觀了紅旗、長城、仰望、小米、東風等知名國產汽車品牌。在展位前，參訪團員對智能汽車興味盎然，紛紛上前詢問配置、與車輛合影。一位台胞在試駕汽車後對中評社助理記者表示，車輛的舒適度令她十分驚喜，她沒有想到，汽車上也可以裝配如此先進的AI。



還有幾位台胞表示，親眼一見“長城炮”是他們對車展最大的期待，當在長城汽車展位真正看到的一瞬間，就已經“滿足了三分之二的期望”。一位台胞對中評社助理記者介紹道，“長城炮”這個“網絡熱梗”在台灣也很流行，隨後他也在高大的樣車前擺出姿勢留下了合影。



除與展位和汽車合影外，參觀結束前，參訪團還在展館內留下了大合影。一位台胞表示，這是一段“充滿意外和科技感的旅行”。

