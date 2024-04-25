美國家禽、奶牛中出現禽流感疫情

中評社香港4月25日電／美國疾病控制和預防中心網站24日公佈信息說，H5N1型高致病性禽流感病毒在全球野生鳥類中廣泛傳播，導致美國家禽和奶牛出現禽流感疫情，但目前禽流感對公眾健康造成的風險較低。



美疾控中心網站顯示，目前美國已在野生鳥類、家禽、奶牛中監測到H5N1型禽流感疫情。截至4月23日，已有50個管轄區發現近9300例野生鳥類感染病例；48個州報告超過9000萬例家禽感染病例；8個州出現奶牛感染禽流感病毒的病例。



據新華社報導，美國農業部24日宣佈將從29日起採取一系列措施，防範和限制H5N1型禽流感病毒在美國畜牧業傳播，包括在州際運輸之前對奶牛進行甲型流感病毒檢測；核酸檢測陽性和血清學檢測陽性結果必須向美國農業部動植物衞生檢驗局報告等。



美疾控中心表示，禽流感對公眾健康造成的風險較低，但近距離或長期接觸感染禽流感病毒的鳥類或其他動物的人群，或接觸被感染禽流感病毒的鳥類或其他動物污染的環境的人群，感染風險相對較高，應採取相應預防措施。



據美疾控中心介紹，截至目前，美國已發現兩例人感染H5N1型禽流感病毒病例。第一例于2022年出現在科羅拉多州，感染者直接接觸並撲殺過疑似感染這種病毒的家禽；第二例于今年4月出現在得克薩斯州，感染者接觸過疑似感染H5N1型禽流感病毒的奶牛。



美疾控中心提醒公眾，應避免在無保護的情況下接觸患病或死亡的動物，包括野生鳥類、家禽、其他家養鳥類或動物，以及接觸感染或疑似感染禽流感病毒的動物的糞便、垃圾、污染物等。公眾應避免食用未煮熟的食物，包括感染或疑似感染禽流感的奶牛群所產的、未經巴氏殺菌的牛奶或生奶酪等。