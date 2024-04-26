施心木答中評：喜見行業創新　願促兩岸交流

台胞參訪團在東風汽車展位前合照。（中評社 李澤璇攝） 中評社北京4月26日電（助理記者 李澤璇）4月25日下午，在北京市台辦和北京台資企業協會的組織下，在京台胞參訪團約25人前往北京市順義區參訪2024北京國際汽車展覽會。活動結束後，北京台資企業協會理事施心木接受了中評社助理記者採訪。



談到參訪2024北京國際汽車展覽會的感受時，施心木表示，“首先是為祖國感到自豪”。在他看來，這麼多的海外展商參展是祖國實力強盛的有力證明。從前人們都以進口車為貴，而這次展會也讓人們看到，現在的國產車也完全不輸進口車。此外，本次車展上的創新和科技元素也令他印象深刻。他談到，人們或許認為汽車廠是“老產業”，但這次展會卻展現了現在車輛的設計非常“敢”、非常前衛和時尚，這也是一個很大的創新。



對於今年4月馬英九率台青訪問大陸及“習馬二會”中提到的“加強兩岸青年交流、深化兩岸經濟合作”，施心木認為，兩岸同胞本就同文同種，之所以會產生誤解，很多時候都是因為缺乏良好的溝通交流。要消除這種誤解，首先要從年輕人之間的交流著手做起，多帶台青到大陸參觀、交流，增進相互間的理解，“這樣才更容易促進兩岸之間的和平融合發展”。



施心木來到大陸經商已經有二十餘年，定居北京也有十幾年了。他談到，當初也有很多人問他“在台灣經商也很好，為什麼要到大陸”，在他看來，台灣和北京最大的區別就是市場。施心木提到，他非常樂於鼓勵想要創業、或是在職業生涯規劃階段的台青到大陸來發展，因為“發展事業需要舞台、需要市場，而大陸就是這樣的地方”。



