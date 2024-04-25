嘉義縣赴星考察探索雙語教學環境

為探索雙語教學環境，嘉義縣教育處組團赴新加坡深化國際教育交流。(照片：嘉義縣教育處提供) 中評社嘉義4月25日電／嘉義縣政府教育處23日至27日赴新加坡展開五天四夜的參訪，透過吸取新加坡實施雙語教育的成功經驗，並與新加坡的交流，尋找可應用在嘉義縣的教育模式和策略。



嘉義縣政府表示，參訪團由教育處長李美華率隊，帶領校長及教師共20人，在24日分別前往南僑小學以及新加坡文化遺產中心MOE Heritage Centre參訪。緊接著還有華文教育研究中心、華僑中學、歐南中學及啟化小學等。



李美華說，這趟新加坡參訪主要針對雙語教育、國際教育、科技以及數學領域進行探討，尤其在MOE看到新加坡的教育歷程及實施雙語教育的努力，其中許多交流的經驗談，包括師資培育或學生的適性發展等，這些都值得我們去學習思考。



另外，此次參訪邀請到人稱“教科先生”連育仁教授一同出席，連教授長期專注國際漢語與數位教學的結合研究，熟悉各種數位化教學技術與策略，對雙語教學也有著墨；且曾受新加坡華文教研中心邀請，向他們分享台灣與新加坡推廣雙語教育所面對的挑戰以及機會，也為此次參訪增添專業性和價值。



教育處說明，“教育”是翻轉嘉義的希望工程，秉持“勇敢超越、追求更好”的理念，持續致力提升嘉義縣的教育品質，為孩子創造美好的學習環境和未來。



