傅崐萁將率團訪陸　陸委會：合法對等都支持

陸委會副主委兼發言人詹志宏。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月25日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁將在26日率黨籍“立委”赴大陸訪問。陸委會副主委兼發言人詹志宏25日表示，兩岸之間的交流活動，只要合於兩岸法規、維持對等尊嚴原則，政府都支持、鼓勵。



媒體也問及，有否研擬開放大陸媒體駐台記者相關政策與時程？詹志宏說，陸委會不是主管機關，他沒辦法回答時程。目前有8家大陸媒體、12位記者在台灣，我們期待逐步推動。



陸委會25日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人詹志宏回應媒體相關提問。



對於傅崐萁即將率藍委訪問大陸，詹志宏表示，法律規定衹有涉及公權力與對岸協商談判，需要經過政府授權。目前為止，各界都不知道傅崐萁希望去大陸談什麼，行政部門也沒辦法要求傅崐萁提出什麼樣的參訪計劃，既然是民意代表，就要對選區選民負責，到底要談什麼議題，大家拭目以待。



詹志宏說，若涉及兩岸人民關係條例規範事項，就要看談什麼東西，若涉及政府公權力，沒有事先經過授權，法律上都是無效的。兩岸之間的交流活動，只要合於兩岸法規、維持對等尊嚴原則，達到相互理解的目標，政府都支持、鼓勵。若能持續累積善意，對兩岸之間的良性發展才有幫助。



媒體追問，民進黨“立委”沈伯洋等人日前提修兩岸人民關係條例，主張“立委”與“直轄市”縣市議員列入管轄範圍，若要到大陸前須先經政府許可，該提案經表決後，藍白聯手封殺，陸委會有何看法？



詹志宏指出，我們採取很多措施防範自由民主體制受到侵蝕或破壞，到大陸要事前、事後報備或報准的動作，都是維護“國家機密”的必要措施。至於“立委”目前沒有列入管制對象，但“立法院”基於職權，要做什麼樣的決定，行政部門尊重。