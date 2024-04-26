中評關注：賴喊兩黨良性對話　先回答這題

民進黨2024當選人賴清德。（中評社資料照） 中評社台北4月26日電（記者 張嘉文）民進黨2024當選人賴清德拋出“由兩岸執政黨負責任地展開良性對話”，用兩黨取代過往綠營常用的“台灣、中國”表述，外界解讀是賴對中國大陸伸出橄欖枝的象徵。但追本溯源，賴清德最終仍須回到，究竟他認為兩岸是什麼關係這問題上來回答，確認了兩岸同為一家，抑或是有血緣的親人或家人關係，而不是敵人或者希望毫無瓜葛的鄰居，再來談良性對話才有可能。



中國國民黨在馬英九執政八年期間開啟了兩岸對話交流的榮景，主因是國共之間有九二共識為政治基礎，在確定兩岸同為一個中國（國民黨主張各自表述）原則下，才有後續對話交流的產生。民進黨在2016年的蔡英文執政後，否認了九二共識，也沒有提出新論述來表達兩岸是什麼關係，自然換來過去8年來兩岸官方往來完全斷絕的結果，至今仍是如此。



在剛落幕的習馬二會中，雙邊重新確認了九二共識為政治基礎，但也不約而同提出兩岸人民同屬中華民族的用詞，也就是兩岸同為一國、同一民族或是同為親人的性質。這訊號隱含了兩岸之間除政治層面外，也可以用共同血緣、歷史甚至是文化為出發點，是有機會寫出一張雖不是滿分，但可能勉強及格的答卷。



以賴清德25日公布的兩岸機關人事來看，準陸委會主委邱垂正和準海基會董事長鄭文燦屬於綠營中的對陸鴿派，當然可解讀為這是賴的善意訊號，可是這兩個單位能否施展手腳，仍取決於賴清德本身的兩岸路線為何。

