疑似AIT人員觀摩民安演習　刺青露線索

彰化縣舉辦民安10號演習，場邊出現外籍人士觀摩。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化4月26日電（記者 方敬為）彰化縣政府25日下午舉行全民防衛動員暨災害防救“民安10號演習”，納入解放軍攻台情境，現場並出現疑似美國在台協會（AIT）人員到場觀摩，儘管外籍人士面對媒體提問，三緘其口，並不表明身分，縣府與官方人員也不予證實，但其中一名男子的手臂刺有美國海軍陸戰隊“加茲登旗”（Gadsden flag）響尾蛇圖騰，引發揣測。



因應外部形勢及強化地方政府於戰時應變作為，台軍方宣布，今年度全民防衛動員暨災害防救“民安10號”演習將於11日起，由桃園市、南投縣、彰化縣、屏東縣、嘉義縣、苗栗縣、新竹縣、雲林縣、新北市、高雄市依序辦理。



彰化縣民安演習25日下午展開綜合實作操演，國民黨縣長王惠美擔任指揮官，首先是“戰時災民收容救濟站運作”演練，接著進行“戰時景況下各項災害搶救”操演，包括“戰時潛伏份子挾持人質攻堅救援”、“戰時建物倒塌災害搶救”、“戰時電力災害搶救”、“防空避難人員疏散訓練”、“前進指揮所設立”、“戰時油氣管線氣爆搶救”等項目。動員警消、工程、通訊等車輛載具、56個單位、1060人參與，場面逼真。



民安演習過去以天然災害防救應變為主軸，去年民安9號演習在台中市舉行，市府應軍方要求，首次納入戰時應變演練，軍方並安排AIT人員到場觀摩，引發關注。今年民安10號第三場演習在彰化登場，也出現疑似AIT人員，場邊有3名身材壯碩的外籍男子，格外引人側目。



外籍男子面對媒體提問不做任何回應，也不表明身分，縣府與官方人員態度低調，不願證實，但有知情人士向中評社透露，“美方不希望張揚，以免被大做文章”，儘管外籍男子低調，但其中一人手臂上的刺青卻間接透露出線索，因為正好是美國海軍陸戰隊“加茲登旗”（Gadsden flag）的響尾蛇圖騰，外籍觀摩人員似乎有軍事相關背景。

