楊植斗語中評：為戰爭做加溫 台灣很危險

台北市議員楊植斗接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月26日電（記者 張穎齊）賴清德24日在民進黨中執會上首度提出，由兩岸執政黨負責任地展開良性對話。中國國民黨台北市議員楊植斗接受中評社訪問表示，沒有解除禁止台灣人6月起組團赴陸的命令，又起訴赴陸里長，加上政府又有很多靶場的標案、看起來在備戰，賴清德就不要再打嘴砲、沒具體作為。



楊植斗向中評社說，台灣真的非常危險，他最近有看到許多政府的標案，要設置靶場，不管是為軍方、警察、特勤人員，都如火如荼在訓練打靶能力，是否因美國爸爸說要打地面巷戰而準備？從美援、軍購、地方基礎建設等，都是在為戰爭做加溫準備，但備戰之外，更應設法具體溝通協調，才是根本解決兩岸危機的方法。



楊植斗，台灣大學政治系公共行政組畢業，台北市第六選舉區（大安、文山）議員，現任國民黨文傳會副主委。曾任羅智強辦公室主任、王鴻薇辦公室主任、丁守中競選台北市長辦公室發言人、國民黨副發言人、國民黨智庫“國家政策研究會”趨勢暨數據分析中心顧問等。



楊植斗表示，如今中美高層互訪頻繁，過去被大家說中美關係不好，可是至少中美在官方的交流上從沒斷過，但看到兩岸關係，只是進行民間交流的新北里長赴陸訪問返台，就被起訴，這樣的民間交流尚且如此，官方更是全面斷線。

