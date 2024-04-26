賴拋兩岸執政黨對話　翁曉玲：美國指示？

國民黨“立委”翁曉玲接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月26日電（記者 張穎齊）賴清德24日在民進黨中執會上首度提出，由兩岸執政黨負責任地展開良性對話。中國國民黨立委翁曉玲接受中評社訪問表示，從選前約談赴陸的台北市里長，現在又有新北里長被依反滲透法起訴，賴清德對兩岸交流有何作為？過去蔡英文執政8年都沒有了，她不認為賴清德能有什麼改善。



翁曉玲直言，民進黨向來與美國、日本關係都非常深，賴清德一定也受制於美國或日本壓力，賴之所以會說這些話，大概都是聽命於美國指示在兩岸關係上希望改進，但就要看賴清德有無具體作為或520致詞有無善意，最該先做的，就是盡速邀請陸客來台、解除禁止台灣人6月組團赴陸旅遊的命令，鼓勵相互交流，別再紙上談兵而已。可是25日看到賴清德公布的外交、“國防”“閣員”名單，她其實沒有所謂期待了。



翁曉玲，出生於高雄，德國慕尼黑大學法學碩士、博士，國民黨不分區排名第4“立委”，歷任台灣清華大學通識教育中心主任及科技法律研究所副教授、通訊傳播委員會專任委員等。夫婿陳春生也是德國慕尼黑大學法學博士，曾任“司法院”大法官、台北大學副校長等。



新北市永和區永樂里里長許政鎧及女友人陳姓台商，去年8月間帶著新北市12名里長與眷屬至大陸接受落地招待，吃住與機票全部免費，新北地檢署24日依《反滲透法》及違反《“總統副總統”選舉罷免法》起訴2人。



翁曉玲接受中評社訪問時指出，反滲透法本就是政治性法案，裡面很多條文訂定都不夠明確，已違反法律明確性原則，讓很多執政者可進行操控的空間，檢調單位在大選前即常常約談訪陸人士，造成不配合或曾批判民進黨的人寒蟬效應，因此她主張要修反滲透法，並將檢調單位選前密集約談的行徑拿出來再檢驗，因為事後已證明之前被約談的台北里長沒有不法的情況。



翁曉玲向中評社說，賴清德現在喊兩岸執政黨要良性對話，那早該在蔡英文2016年當選時進行，可是民進黨這8年來卻沒任何作為，兩岸不僅沒交流，關係還倒退到冰凍，基本上不僅無助於兩岸和平發展，還提高兩岸關係惡化，因此她不認為賴清德執政會有何具體作為。

